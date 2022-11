VIDEO | Paty Manterola enciende la red con vestido de transparencias y escote

No es una falsedad cuando decimos que en México tenemos mujeres hermosas en todos los ámbitos y el ramo de la música no se queda atrás. Diversos grupos musicales no solamente han tenido grandes artistas que han destacado por su talento e indudable belleza. Un ejemplo de ello es Patricia Manterola, quien constantemente en redes sociales presume su belleza y carisma.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la ex integrante del grupo Garibaldi mostró su trabajada figura y portando un vestido brillante con transparencias y escote robó miles de suspiros entre sus fanáticos. En una hora el clip rebasó los 3 mil 500 likes de los seguidores que no dudaron un momento en dejarle algunos piropos.

"Siempre estupenda ídolaaaa, hermosaaa", "luces radiante, diosaaa, espectacular", "se nota tu cambio, pero tu belleza interior siempre permanece", fueron algunos comentarios que se leyeron.

La también actriz ha participado en proyectos de TV

Foto: Especial

Bertha Patricia Manterola Carrión, mejor conocida como Paty Manterola, robó miradas y encendió este fin de semana el internet tras publicar un video en donde aparece bailando para promocionar el musical en el que participa y aprovechó para saludar a sus fans e invitarlos a su estreno en dos semanas. En el clip la cantante elevó la temperatura bailando en escotado body negro, el cual combinó con medias de red.

De esta manera la ex Garibaldi, de 50 años, presumió silueta perfecta y se coronó así como la reina de las transparencias. "Estreno 3 De Noviembre Boletos Ya a la Venta!!!", fue el mensaje que acompañó al clip, con el cual Patty derrochó belleza. De esta manera la artista dio a conocer a sus admiradores del próximo estreno de la puesta en escena "Grandiosas el musical", en donde participa junto a otras celebridades como Laura Flores y Aleida Núñez.

Con su atrevido look negro en transparencias, y con un pronunciado escote, Paty Manterola se confirmó como una de las mujeres más bellas del espectáculo al presumir su figura de infarto, su mini cintura y el ejercitado abdomen que la caracteriza, por lo que de nueva cuenta paralizó Instagram y dejó enamorados a sus 1.3 millones de seguidores, quienes reaccionaron al post con halagos y mensajes de cariño.

La publicación se volvió un éxito en las redes y los fans de Paty Manterola quedaron enamorados con el clip que compartió: "De impactoooooo"; "Sin miedo a nada bella mujer"; "Que derroche de Belleza!!!"; "Que mujer tan bella"; "Hola que belleza de mujer" y "Que curvas, una verdadera Diosa!", han sido solo algunos de los comentarios que sus fans publicaron en el post.

Hay que recordar que actualmente la cantante también se encuentra promocionando el tema "Para levantarme del suelo", una colaboración con Ramyx, un artista al que admira mucho. A sus 50 años Manterola cuenta con casi cuatro décadas de trayectoria y desde muy joven demostró su afinidad y pasión por las artes, por lo que decidió estudiar danza, canto y música.

A los 12 años, formó parte del festival "Juguemos a cantar", donde llegó a la final, lo que le permitió grabar su primer disco; sin embargo, ganó popularidad al formar parte de la agrupación musical Garibaldi, la cual logró conseguir gran éxito y con la que se dio a conocer a nivel internacional. Fue en el año 1994 en que finalmente Paty decidió lanzarse como solista, también ha incursionado como actriz protagonizando diversas telenovelas, series, películas y obras de teatro.

