Esta es la extraña forma de besar de Gerard Piqué a Clara Chía por el que es blanco de críticas en redes

Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí se han convertido en una de las parejas más mediáticas del último tiempo y la que más críticas recibe. Es que los usuarios no le perdonan al ex futbolista que le haya sido infiel a Shakira con la joven de 23 años. Cualquier acción que realice la pareja, será criticada por todos y ahora causó polémica la forma en la que el ex de la cantante colombiana besó a su novia, lo que significó que estallaran las redes sociales.

Desde que se confirmó la separación entre Piqué y la intérprete de ‘Ojos así’, los rumores de infidelidad eran cada vez más fuertes. Si bien en un principio se dijo que había engañado a su ex con la madre de un compañero del Barcelona, finalmente se filtró que fue con una empleada de la empresa Kosmos. Tras el romance confirmado entre el ex futbolista y Clara Chía Martí, las actitudes de la joven han hecho enfadar a los trabajadores debido a que tiene ciertos privilegios.

Clara Chía y Piqué. Fuente Instagram @clarachia_pique

Una vez que Piqué y Shakira decidieron separarse, empezaron los problemas para ver quien se quedaba con la custodia de los dos hijos y finalmente lograron llegar a un acuerdo y la cantante colombiana se mudará a Miami a partir del año próximo. A esto se suma que su ex no sólo le dedicó un tema, sino dos y los cuales se convirtieron en un éxito.

Cuando se conoció que Piqué estaba manteniendo un romance con la joven Clara Chía Martí, los usuarios comenzaron a atacar al ex futbolista por cualquier acción y es que no le perdonan que le haya sido infiel a Shakira. Una de las últimas críticas que recibió es en la particular forma que tiene de besar y que el blanco de burlas.

Las últimas fotos que se han difundido por redes sociales fue producto de muchas bromas y aseguraron que más que besos apasionados parecen sesiones de exorcismo por la forma en la que Piqué toma a Clara Chía. Otros aseguran que el trato que ha tenido con sus parejas ha sido exagerado, en especial con su actual novia, a quien parece tratarla como una muñeca.