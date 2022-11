William Valdés rompe el silencio y revela cómo lo despidieron de VLA: "No se comunicaron conmigo"

William Valdés por fin dio detalles de cómo fue que lo despidieron de Venga la Alegría (VLA), pues admitió que no se lo esperó, ya que había grabado algunas cosas para la televisora y hasta ese momento no le comunicaron nada con respecto a dejar el programa. Sin embargo, ahora que está afuera de la emisión matutina rompió el silencio y dio detalles de lo que pasó el día que le dijo adiós a sus compañeros y al público.

El ex conductor del matutino de Tv Azteca acudió a la emisión de la "Saga", en donde habló de su salida a casi una semana de haberse despedido del público que lo vio por tres años, y es que aunque William polarizaba opiniones con su presencia, pues había quienes lo criticaban duramente, también contaba con gran un número de fanáticos que ahora culpan a Laura G como la persona que ocasionó que dejara el programa.

William Valdés revela detalles de su salida de VLA

El cubano, de 28 años, recodó que se unió al talento de la televisora del Ajusco hace tres años y se integró a Venga la Alegría, con los que grabó varios programas y consiguió el cariño de algunos de sus fanáticos, sin embargo, tras la salida de Sandra Smester, quien ahora se encuentra en Telemundo, hubieron algunos cambios en la empresa, pues dejó ver que aunque el público no lo notaba en pantalla, en las producciones se habían cambiado a varios miembros del personal.

“Había mucha gente de Miami que ya me conoce, que ya había trabajado y pensé que podía crecer profesionalmente y me fui a Azteca hasta el viernes pasado, que no sé qué pasó”, admitió William Valdés al declarar que hasta ese momento no le habían comunicado sobre su salida de VLA y que dijo que todo lo vieron con su manager, pues nunca le hicieron saber esta decisión al también cantante.

“No sé qué pasó la verdad, estuve tres años en Azteca, en marzo del 2020 entre a Venga la Alegría, hice 520 programas, no es que no estuviera contento, solo que no crecía lo que yo quería crecer”, aseguró, para después revelar que “Entonces sí es algo que yo estaba esperando porque se va Sandra Smester y de la nada empiezan los cambios y yo ya me las olía, se fueron varios productores, yo lo estaba esperando pero en diciembre o enero es más hasta hice los promocionales de Navidad y el jueves pasado me fui del programa”, puntualizó.

William Valdés fue talento de Tv Azteca desde hace 3 años IG @williamvaldes

William también aprovechó su participación en el programa de YouTube de Adela Micha para contestarle a sus detractores, en especial a Pedrito Sola, quien cuestionó qué iba a hacer ahora que ya no era parte de Venga la Alegría. El ex integrante de CD9 aseguró que no se va a pelear con el miembro de Ventaneando, pero sí dejó en claro que no es correcto que se exprese así de él cuando en los pasillos de "Azteca" se saludaban de manera amistosa.

Hasta el momento no se sabe cuál es el rumbo que tomará la carrera de William Valdés tras su salida del matutino, en tanto sus fanáticos esperan que retome de lleno su faceta como cantante, la cual comenzó con el grupo CD9, del que salió desde 2013 por motivos personales. Hace algunos meses, el también actor lanzó el sencillo "Playa en la ciudad", y aunque generó muchas opiniones, recibió el cariño de sus fieles seguidores, quienes lo apoyan en cada uno de sus proyectos profesionales.

