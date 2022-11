Modo Playa: Carmen Villalobos subió la temperatura con ajustado traje de baño azul

La colombiana Carmen Villalobos, es una reconocida actriz del mundo del espectáculo que ha realizado papeles protagónicos como en la telenovela: “Niños ricos, pobres padres” , “Mi corazón insiste en Lola Volcán” e incluso formo parte del elenco de una famosa serie “El señor de los cielos”, entre otros proyectos de trabajo.

Carmen, se casó con el también actor Sebastián Caicedo en el año 2019, a quien conoció durante las grabaciones de proyectos de trabajo en donde coincidieron y se enamoraron, luego de un tiempo de amor, la feliz pareja anunció en el presente año su separación, al parecer habrían problemas en la pareja y han decidido tomar caminos diferentes.

Carmen Villalobos junto a su ex pareja Sebastián Caicedo. Fuente: Instagram cvillaloboss

Al parecer ni Carmen ni Sebastián habrían dicho nada al respecto hasta el momento, en donde Caicedo dijo: “Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, comentó. Al parecer el sueño del actor es ser padre.

Recientemente, la hermosa actriz Carmen compartió un video en su cuenta oficial de la famosa camarita que no pasó desapercibida para sus seguidores que ya cuenta con más de 20.8 millones de fanáticos. A pesar de la ruptura amorosa, la actriz se muestra muy bien y feliz rehaciendo su vida y sus proyectos laborales.

En el video que subió se la podía ver la belleza de Villalobos con una bikini de dos piezas de color azul, en el film se encontraba realizando una publicidad para tener los labios más hidratados y hermosos. Su publicación tuvo más de 183 mil likes y cientos de comentarios de afecto y cariño de parte de sus seguidores.