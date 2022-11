VIDEO: Yalitza Aparicio y Karol G cantan junto a Marco Antonio Solís en los Latin Grammy

La noche de este jueves se realizaron los premios Latin Grammy, en donde se reunieron los mejores exponentes de la música en español y algunas celebridades, entre ellas Yalitza Aparicio y Karol G, quienes sorprendieron a sus millones de fanáticos al cantar junto a Marco Antonio Solís durante su presentación. El video de este épico momento ya se hizo viral en redes sociales, pues sus admiradores de los tres artistas están muy emocionados de que haya sucedido este encuentro.

Fue el propio miembro de "Los Bukis" que en su cuenta de Instagram compartió el pequeño clip en donde se ve a la actriz mexicana y a la cantante colombiana corear el tema "Tu cárcel", el cual presentó en la gala de la premiación junto a su grupo después de 26 años de haberse separado. Mientras ambas artistas estaban en sus lugares, mostraron su fanatismo, pues interpretaron con mucha pasión la canción que fue lanzada en 1986 y es parte del álbum "Me volví a acordar de ti".

Yalitza Aparicio y Karol G cantan juntas "Tu cárcel" Foto: Captura de pantalla

"Pero recuerda... que gusto verlas cantar con tanto cariño #TuCárcel mis queridas @karolg y @yalitzaapariciomtz en esta mágica noche de @latingrammys", colocó en la descripción el intérprete, de 62 años, quien recibió el reconocimiento de Persona del Año 2022 por parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, por lo que fue ovacionado por los asistentes a esta premiación en donde hubieron grandes sorpresas.

Yalitza Aparicio no oculta su emoción de cantar con Karol G

La protagonista de "Presencias" fue una de las conductoras de la noche, por lo que cautivó con su coqueto atuendo de abertura y top; mientras que "La Bichota", como es llamada de cariño la artista, fue una de las nominadas, así que no podía faltar a este importe evento. Ambas tuvieron la oportunidad de interactuar, ya que sus lugares estaban juntos y enfrente del escenario, así que no perdieron detalle de las presentaciones de todos los artistas, incluidos "Los Bikinis" de quienes al parecer son fanáticas.

La actriz nominada al Oscar por la película "Roma", no puedo ocultar su emoción de haber cantado junto a Karol G, por lo que en la noche, al terminar los Gammy Latinos y llegar a su casa, grabó un video para TikTok en el que reveló a sus millones de seguidores que no podía creer lo que había vivido, pues estuvo junto a una de las artistas del género urbano más reconocidas a nivel mundial.

"Esta canción tendrá un gran lugar en mi corazón, no sólo porque ya me encantaba, si no por que hoy la canté alado de una gran mujer", colocó en el video que musicalizó con "Tu Cárcel" de "Los Bukis", mientras recordaba aquel momento en el que unió su voz con la de Karol, quien también la rodeó con su brazo al momento de estar coreando el tema, como si fueran amigas de toda la vida, por lo que sus fans comprendían que estuviera encantada con este momento que quedará como uno de los mejores de la noche.

Yalitza Aparicio se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues actualmente está en diferentes producciones como "Presencias", cinta de terror que está disponible en VIX+, así como una participación en la serie "Mujeres Asesinas", y la serie “Los Espookys” de HBO Max, las cuales marcan su regreso a la pantalla. A pesar de que habría recibido varias propuestas, Aparicio admitió que rechazó algunos papeles para romper con los estereotipos.

En tanto, Karol G fue una de las nominadas de los Latin Grammy y aunque no se llevó algún galardón sorprendió a los asistentes y fanáticos al desfilar por la alfombra roja con un look de transparencias, con el que no perdió la elegancia, demostrando que siempre puede lucir cautivadora. Asimismo, se lució con su presentación de "Gatubela", "Provenza" y "Cairo", su nuevo éxito.

La cantante sorprendió con su look IG @karolg

SIGUE LEYENDO:

Latin Grammy 2022: lista con todos los ganadores y nominados de lo mejor de la música latina