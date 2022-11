Contén la respiración antes de ver cómo lucía Norma Palafox de niña

La deportista Norma Palafox de 24 años de edad, debuto con las Chivas en el apertura 2017 y 2021, la joven es considerada una de las máximas goleadoras de futbol femenino. A comienzos de año 2022 fue contratada por las Rojinegras del Atlas y unos meses después la jugadora se anunció su retiro del equipo.

Por lo que actualmente, Norma queda como jugadora libre hasta que tenga ingreso en otro club. La jugadora se despidió de Atlas el equipo que la acompaño durante el año 2022, en donde entro como un refuerzo al equipo y que en la actualidad se encuentra esperando su nuevo destino como deportista profesional.

Norma Palafox despidiéndose de su equipo. Fuente: Instagram normapalafox

Palafox, decidió despedirse de su equipo a través de un tierno mensaje a través de Instagram, que decía: “Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación…

El mensaje de Norma continuo diciendo: “desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer las quiero mucho!, gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡GRACIAS!”, concluyó.

Recientemente, Norma compartió un tierno video en su cuenta de Instagram en la que ya cuenta con más de 2.3 millones de seguidores. En el film se la podía ver en un detrás de escena y había una imagen de ella siendo apenas una niña con un mensaje que decía:”si le contara a esta pequeña lo que hemos logrado no lo creería”.