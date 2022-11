BTS: 3 Razones por las que son únicos y nunca serán superados por los grupos K-Pop

BTS sorprendió a sus fans al recibir nuevamente nominaciones al GRAMMY, esta vez por su colaboración con Coldplay y su video musical en solitario. Por tercer año consecutivo, la boyband cumplió su sueño de aspirar a un megáfono dorado, sumando en total 4 nominaciones como artista.

También se le reconoció como artista colaborador y se le acreditó en la nominación de Coldplay a "Mejor álbum del año" al participar con una colaboración. Y, aunque aún no han ganado el GRAMMY, ya se convirtieron en el primer y único acto K-Pop en competir en los premios de La Academia de Grabación, además de tener un performance en una de sus ediciones.

Ganar el megáfono dorado podría ser el pico de su carrera, pues con una década de trayectoria, el grupo suma recórds y títulos nunca antes vistos en el K-Pop, por lo que sus fans no dudan en presumir que no volverán a repetirse o no podrán ser superados por otro artista.

3 Razones por las que BTS nunca será superado

GRAMMY

Aspirar a un GRAMMY no fue nada fácil para BTS, pues ningún artista K-Pop lo ha logrado, pero se atrevieron a lanzar dos canciones en inglés que figuraron en el #1 de Billboard y les dio sus primeras nominaciones. Sin embargo, los prejuicios a los artistas coreanos continúan y aún no hay una categoría como tal para los artistas surcoreano, por lo que quizás BTS sea el único en lograrlo.

Mundial Qatar 2022

Aunque hay grupos que ya tuvieron actuaciones en clausuras de los Juegos Olímpicos, el mundial de futbol es uno de los eventos más vistos a nivel mundial y el más esperado por todos los países. Jungkook será el primer acto K-Pop en participar en la inauguración, la ceremonia más importante de la Copa Mundial.

Servicio Militar

Finalmente, aunque si cumplirán con su servicio militar obligatorio, fueron los únicos en recibir una exención de 2 años de retraso para enlistarse en el ejército. También hubo posibilidades de que fueran perdonados, a pesar de ser una obligación nacional; sin embargo, las autoridades y el público coreano en general no creen que tuvieran los logros suficientes para ser exentos.