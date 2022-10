Miguel Ríos se considera un aprendiz del rock y no un maestro de la música

En 60 años de carrera, Miguel Ríos ha publicado 18 discos, más de una decena de EPs y otra más de álbumes directos y recopilatorios, inspirando a varias generaciones, de ahí que suela ser llamado por varios admiradores como maestro, y a él, más que halagar, le incómoda esta mención, porque afirma que sigue siendo un aprendiz del rock and roll.

“Hoy me lo han dicho 80 veces y me resulta embarazoso porque soy un aprendiz, no soy maestro de nada… hago esto porque quería ganar lana, pero yo no he establecido un magisterio nunca, es bonito porque es una fórmula de respeto y lo agradezco, pero no me lo creo. He tenido muchos maestros, aunque tampoco los llamaría así, porque también robaron a quienes les enseñaron”, afirmó el cantante.

FAN DE ELVIS PRESLEY

Para él, todos los músicos roban ideas de las personas que admiran, las pulen, le dan forma y deben soltarlas para que otras personas se inspiren de esto y el proceso siga. Así en todas las áreas, porque “la forma de crecer es la imitación.

“Cuando vi a Elvis Presley, no entendía nada de lo que decía, pero intentaba ponerme el copete y no podía… También traté de imitar su canto pero era imposible, porque era buenísimo y en aquella época no podía hacerlo, pero sí lo imitaba en su actitud rockera, me ponía en el espejo y hacía voces, eso aunque parezca una tontería es el fundamento de la enseñanza y de la evolución humana”, explicó.

Ríos considera que en la infancia es común que los hijos tengan los gustos de los padres, al menos así pasaba en su época, pero él encontró en el rock la posibilidad de establecer una cultura popular y con una fuerza innovadora que le permitió vestir de otra forma.

“Creo que es en esta etapa la que te obliga a salir de tu propia cultura y te hace entender que lo que escuchas en la radio o la prensa decía era desdeñable porque no representaba para nada el sentir, sólo era el anclaje del pasado y agarrar esa modernidad fue lo que me salvó la vida”, contó.

JUSTICIA PARA MÚSICOS

En todos estos años fue testigo de los cambios de formatos con los que se ha presentado la música, regresando ahora al vinilo, pero esto no es gratuito, ya que asegura que es el mercado el que rige qué está de moda y qué no, imponiendo la idea de que todo lo venidero era mejor, sin embargo, esto cavó su propia tumba, por eso ahora vuelven a dicho formato.

Ve que la industria hace nichos de público y pone sus inversiones en lo mainstring, buscando que la gente tenga que seguir por una senda lo más popular.

“Alguna vez luché mucho contra este tipo de cosas, pero me di cuenta que era absurdo porque a nadie le importa y los creadores nos vemos obligados a buscar el nicho propio de creación con las herramientas que tenemos. Lo único que sí deberíamos defender como colectivo es, a no ser, como siempre hemos sido, ser el último eslabón de la cadena, porque resulta que éste es el responsable de que exista la cadena y al que menos le llega”, señaló.

