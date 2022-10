Ingrid Coronado revela que conductor de VLA le avisó sobre la muerte de Fernando del Solar

Ingrid Coronado rompió el silencio, pues después de una larga temporada sin hablar de la muerte de su ex esposo Fernando del Solar. Ahora la ex conductora de Venga la Alegría (VLA) ha dado varios detalles del día del fallecimiento del presentador argentino, entre los que destacó cómo se enteró de su deceso, pues fue uno de los actuales integrantes del matutino quien le dio aviso de la noticia.

Este miércoles, Ingrid Coronado fue al programa Ventaneando, para hablar de sus proyectos, como su libro "MujerOn", no obstante, no pudo evitar las preguntas relacionadas al padre de sus hijos. Ahí confesó que el día de la muerte de Fernando, el pasado 30 de junio, ella se encontraba en vivo en su programa de radio, cuando de repente recibió un mensaje que la puso en alerta.

Ingrid Coronada y Fernando del Solar estuvieron casados por 3 años FOTO: Especial

¿Quién avisó a Ingrid Coronado de la muerte de Fernando del Solar?

La ex Garibaldi indicó que fue Patricio Borghetti el primero en darle aviso sobre la noticia, pues estaba tratando de confirmar la información. "‘Oye, ¿es cierta esta noticia? En cuanto termines márcame porque esto realmente es urgente’”, recordó que le escribió el conductor de VLA, quien también era muy cercano al también actor que destacó como presentador en la televisión mexicana.

Coronado, de 48 años, indicó que ese fue uno de los momentos que más había temido en su vida y que nunca se imaginó que llegaría de esa forma la noticia. Además, destacó que por un momento dudo que la información fuera real, pues en otras ocasiones ya se había inventado la muerte de Del Solar.

“Todavía faltaban unos minutitos para que terminara, yo no sabía por dónde podía venir la noticia, nunca me imaginé que llegara así, y cuando escuché lo que me dijo todavía le dije: ‘Eso lo han inventado 20 mil veces, no es algo nuevo’”, recordó Ingrid Coronado, quien estuvo casada con el argentino por tres años y tuvo a sus hijos Paolo y Luciano.

La conductora abrió su corazón Foto: Especial

No obstante, el conductor del matutino de Tv Azteca le dijo: “En esta ocasión puedo decirte que siento que es verdad”, por lo que Ingrid inmediatamente se comunicó con Rodrigo Cachero, amigo de Fernando del Solar y el le confirmó la noticia. La también locutora de radio destacó que empezó a angustiarse por sus hijos, quienes en esos momentos estaban tomando clases.

La ex conductora de "Sexos en Guerrera" contó que fue por su hijo mayor Emiliano, hijo de Charly López, para que este le ayudara a darles la noticia a sus otros pequeños. El primero en saber de la muerte de su padre fue Luciano y posteriormente "entre los 3 le dimos la noticia a Paolo y fue un momento sumamente duro, sumamente difícil”, agregó.

SIGUE LEYENDO:

Ingrid Coronado reacciona molesta a lectura del testamento de Fernando del Solar

Ingrid Coronado confirma que viuda de Fernando del Solar vació la casa en la que vivió los últimos años el argentino