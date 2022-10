La tajante frase de Jessica Cediel a sus detractoras en redes

Jessica Cediel está enfocada en su nuevo proyecto de televisión ‘’La Descarga’’ que se emitirá por el canal Caracol y parece que estar muy atareada. El reality tendrá como presentadores a la colombiana y a Carlos Calero. También estarán presenten Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi como mentores.

Después de una jornada larga de trabajo se dio un momento para ella y lo publicó en Instagram. Jessica fue al gimnasio y en una historia de Instagram dijo: “Hoy tuve tiempo de ir al gym para mantener mi salud y, de paso, mi cuerpito. Ahora, mínimo, las envidiosas empezarán a criticar. Eso, critiquen y no vayan al gym, que por eso están como están” agregándole un emoji de cerdito y otros de risas.

Los fans de Jessica no tardaron en expresarse por lo que tuvo que dar la cara y explicar sus intenciones con ese mensaje. “Estoy recibiendo muchos comentarios de mis niñas, que me están diciendo: ‘uy, ‘Jessi’, ¿qué pasó ahí?, esa no eres tú'. Están como sorprendidas. Mis amores, gracias por el comentario, no lo hice con esa intención. Pero también les quiero hacer una confesión” dijo, dando una introducción a su devolución.

Luego comenzó su explicación con las siguientes palabras: “Yo acá tengo mujeres, hermosas, mujeres muy lindas, así como yo; trabajadoras, echadas para adelante, familiares, pujantes, con valores, con principios. Pero aquí, también, tengo una ‘haters’ que me siguen y que no se imaginan. Unas viejas, que me atacan y ni siquiera me conocen, me dicen cosas horribles, como: cu** podrido, ojalá se hubiera muerto. Entonces lo estigmatizan a uno y dicen ‘esta tipa esta toda operada, hasta las neuronas y el cerebro’, Que mi pelito son extensiones, que si tengo el abdomen plano es porque me hice la ‘lipo’, que si tengo la nariz así es porque me la operé”

Jessica Cediel terminó el discurso con una suerte de disculpas. “Ese era el objetivo de mi mensaje, lo tengo muy claro, por eso lo dije. De pronto, el ‘emoji’ que utilicé no le cayó bien a algunas personas, para mí es normal… hoy ‘cerdié’, literal; comí helado, torta, postre, lo que ustedes no se imaginan. No lo veo mal, pero, de pronto, alguien más no lo ve así. Mis niñas, si llegué a incomodar a alguna con mis palabras le pido perdón. Si entendieron el mensaje como lo dije, súper bacano”.

Comentarios desafortunados puede haber todo el tiempo, lo importante es saber y poder pedir disculpas genuinas como lo hizo Jessica. Y desde ya le deseamos una buena temporada a Cediel y a Calero en el naciente programa.