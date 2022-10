Verónica Castro fue abandonada y olvidada por este hombre cuando más lo necesitaba

Verónica Castro ha estado en medio de la polémica durante las últimas semanas. La conductora y actriz fue acusada supuestamente de mantener conversaciones con menores de edad. Pero la vida de la famosa ha sido tormentosa desde que era una niña.

Tanto en su vida personal, familiar y dentro del espectáculo, Verónica Castro ha sido blanco de rumores y polémicas. Por ejemplo, las declaraciones de Yolanda Andrade, pues al parecer tuvieron una relación sentimental, incluso se habrían casado. Otras parejas que le fueron conocidas fue Manuel "El loco" Váldes.

Sin embargo, su relación fracasó al igual que la de su madre, debido a su embarazo a temprana edad. Al igual que la fallecida Socorro Castro, Verónica se hizo cargo de su hijo, pues ella lo vivió en carne propia, ya que fue abandonada por su padre, del que poco se sabe.

Te puede interesar: Periodistas responden a posible demanda de Verónica Castro

¿Quién es su papá y por qué nunca se habla de él?

Socorro Castro fue madre de Véronica Castro y sus hermanos, José Alberto y Beatriz, siendo la conductora y actriz la mayor de los cuatro. Por ello, tuvo que hacerse cargo de ellos desde que era muy joven, pues su mamá trabajaba para poder sacarlos adelante.

Y es que, el papá de Verónica Castro no formó parte de su infancia. El hombre conocido como Fausto Sainz, habría sido un oficinista de los Altos Hornos de México y abandonó a la señora Socorro. Por ello, Verónirca Castro evita hablar de él, sobre todo porque casi no tiene recuerdos a su lado y porque no le perdona el abandono a su madre.

Al crecer sin el apoyo paterno, "La Vero" tuvo que hacerse responsable de sus hermanos y para ella, no existió aquel hombre que le dio la vida, pues hoy se desconoce si sigue con vida o si murió al igual que su mamá.