VIDEO | Así suena Anahí en su dueto con Juan Gabriel para la canción "Déjame vivir"

Seis años y dos meses han pasado ya desde la partida de Juan Gabriel, pero su música sigue tan vigente como el primer día. Con sus temas sonando en estaciones de radio, playlist de Spotify o cualquier reproductor de tu teléfono o la fiesta de tu familia, El Divo de Juárez está presente en el imaginario colectivo de la música mexicana.

Por esta razón, es que otra cantante y artista reconocida en México y Latinoamérica se dio a la tarea de traerlo de vuelta con un dueto que marcará un antes y después para su trayectoria, no sólo por traerla de vuelta a los escenarios, sino porque significa un gran sueño cumplido con muchos años de trabajo tras de sí.

Este es el caso de Anahí, quien la tarde de este jueves 27 de octubre estrenó en todas sus plataformas, de manera simultánea, la canción "Déjame vivir", éxito original de Juan Gabriel escrito y producido para su eterna amiga Rocío Dúrcal en el año 1984.

Anahí canta con Juan Gabriel

Gracias a la magia de la producción musical, Anahí vuelve de lleno a la industria musical de la mano de un tema que Juan Gabriel y Rocío Dúrcal hicieron un éxito en 1984, cuando ella apenas contaba con un año de edad. Para esto, la cantante presentó en sus redes sociales el videoclip de la producción y el tema "Déjame vivir" como punta de lanza de esta peculiar colaboración, a seis años de la muerte del cantautor.

Para recordar, el tema "Déjame vivir" formó parte del álbum "Canta a Juan Gabriel Volumen 6" que Rocío Dúrcal editó en 1984. De este disco, se desprenden otros grandes éxitos como "Amor Eterno", "Perdóname, olvídalo" o "Costumbres", rotundos hits de la época tanto como "Déjame vivir".

Para este 2022, así suenan Anahí y Juan Gabriel cantando juntos.

Tiene otro tema grabado de "Juanga"

A través de un livestream que publicó Anahí en su cuenta de instagram la misma tarde de este jueves, la cantante expresó su emoción de cantar a lado de Juan Gabriel. Además, recordó cómo le conoció, qué consejos le dio él y qué otra canción grabó de sus éxitos, pero que no se ha dado a conocer.

"Estoy muy emocionada de cantar algo de Juan Gabriel. Espero que donde quiera que su alma esté, se sienta orgulloso de este trabajo juntos. Lo conocí hace años, por allá del 2009 cuando me invitó a su casa de Cancún y en el estudio de su casa me invitó a grabar el tema 'Con tu amor'. Estuvimos dos días o tres, él dirigiéndome la voz y dándome tantos consejos, tanto que aprenderle a ese gran maestro", recordó Anahí.

Fue ahí que reveló por qué Juan Gabriel eligió para ella "Déjame vivir".

"Por ahí deben estar esos cachitos de grabación de 'Con tu amor'. Pero luego él (Juan Gabriel) un día me dijo que no, que no íbamos a grabar esa, que él quería algo que fuera más conmigo, mucho más fuerte, más con mi personalidad".

"Entonces pasó el tiempo, pensé que él ya se había olvidado de mí, hasta que un día, años después, me llamó e invitó a Los Ángeles para ir a grabar esta canción de 'Déjame vivir". En ese momento, yo estaba embarazada de mi primer hijo, Manuelito, y no lo sabía nadie así que a Juan Gabriel fue de las primeras personas que se lo confesé", reveló.

El resto del livestream de Anahí se puede ver a través de su cuenta de instagram @anahi

