Yuri recuerda el hábito que le inculcó su mamá y practica todos los días

La cantante Yuri fue la invitada especial en el programa Esta Mañana de El Heraldo Media Group. Durante la conversación que tuvo con Alejandro Cacho y Paulina Greenham, la estrella aseguró que a 45 años de estar en el negocio de la música su secreto ha sido mantener la pasión y estar siempre presentable para sus fans.

El estar siempre impecable, comentó, es una práctica que le enseñó su madre Dulce Canseco desde los primeros años de su carrera a finales de los 70. Destacó que aunque le tocara hacer una viaje a las seis de la mañana, debía estar lista y pulcra para encontrarse con sus fans o con los medios de comunicación.

La intérprete de "La maldita Primavera" asegura que esta práctica se ha convertido en una rutina para su día a día, por lo cual no le cuesta para nada estar divina en cualquier situación.

"Me encanta estar arreglada. Mi hijita me decía: "Mijita, como la vean me la van a tratar"", dijo.