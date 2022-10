La infidelidad que marcó a Gerard Piqué antes de Shakira

Shakira y Piqué se convirtieron en el centro de la polémica y de la farándula a nivel mundial, luego de que se anunciara su separación, tras 12 años de relación. La razón, una infidelidad por parte del jugador del Barcelona. En ese tiempo tuvieron a Milan, de nueve y Sasha, de cinco años. Pero después de que se anunciara su separación se han dado a conocer historias que no eran del dominio público.

Todo parece indicar que Gerard Piqué no sólo le fue infiel a Shakira, sino también a su exnovia, Núria Tomás. Incluso, el futbolista tenía un romance con la cantante mientras aún tenía una relación sentimental con la española.

Piqué y Nuria Tomás empezaron a salir en 2009, pero durante la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, Shakira y Gerard se conocieron, se sintieron atraídos y comenzó la historia de amor que terminó hasta 12 años después.

Piqué tenía una relación con Nuria Tomás, cuando conoció a Shakira

FOTO: Archivo

Piqué también le fue infiel a su exnovia

Después de unos meses se dio a conocer la relación entre Shakira y Piqué. España se llenó de polémica y después de unos meses, la historia se fue opacando por el romance que había surgido entre el futbolista y la talentosa cantante.

A raíz de la ruptura y el fin de la relación entre Shakira y Piqué, ha vuelto a sonar el nombre de Núria Tomás, recordando lo que sufrió en el lejano 2010 y también recordando la supuesta infidelidad que sufrió por parte de Piqué, antes de que terminara su relación de la peor manera.

La prensa en España intentó conseguir alguna declaración de Gerard Piqué y también de Nuria Tomás. Pero los esfuerzos fueron infructuosos, el jugador del Barcelona subió a su carro y ni volteó a ver a los reporteros que le preguntaron por su situación actual. En el caso de Tomás, dijo que era un tema que no le interesaba tocar. “Ha sido un acoso total a mi teléfono, pero también he recibido mensajes bonitos (...) Quería agradecer a los medios que se han limitado a transmitir que había lanzado una serie justo en ese momento, sin juzgar. Se agradece el respeto. Si creen que voy a hablar de una relación que tuve hace 12 años, pues no van a encontrar eso. Se van a decepcionar”, dijo en su cuenta de Instagram.

Piqué escapó de la prensa cuando se le preguntó sobre sus supuestas infidelidades

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

VIDEO | Shakira lanza fuerte mensaje: "Nunca dije nada, pero me dolía"

Shakira: aseguran que la cantante podría someterse a una nueva cirugía estética

Monotonía: Los mensajes ocultos que Shakira dedica a Piqué en su nueva canción