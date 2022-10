Paola Rojas enciende la red con minivestido que destaca su belleza

Este viernes 21 de octubre, los usuarios en Instagram convirtieron en tema de conversación a la guapa conductora de televisión, Paola Rojas, después de quedar sorprendidos con el coqueto look que modeló en su reciente aparición en los foros de Televisa, el cual la consagró como una de las más bellas.

Desde hace unos años, la presentadora de televisión se ha consagrado como una de las favoritas gracias al incuestionable talento que derrocha como una de las integrantes del elenco estrella del programa "Netas Divinas". Además, todas las mañanas es titular de un noticiero transmitido por la televisora de San Ángel.

Junto a la fama que ha conseguido en televisión, la estrella de 45 años también es toda una celebridad en redes sociales pues tan solo en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, quienes se rinden ante la elegancia que derrocha en cada una de sus publicaciones.

Paola Rojas se luce en minifalda

Hace unos momentos, ante sus millones de seguidores en redes sociales, Paola Rojas compartió un par de fotografías en las que dejó en claro que la moda forma parte de su día a día, pues todos quedaron impactados con la gran figura que resaltó a sus 45 años de edad.

Foto: Instagram/@paolarojas

Resulta que la compañera de Galilea Montijo y Consuelo Duval en "Netas Divinas" enamoró a todos los internautas al vestir una minifalda color negro que dejó al descubierto sus tonificadas piernas. El outfit lo complementó con una blusa roja, una blusa oscura y unas zapatillas. Todo en conjunto la coronaron como una verdadera reina de belleza.

Como era de esperarse, la publicación de Paola Rojas en Instagram no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos alcanzó más de once mil me gusta y recibió millones de comentarios, los cuales destacan su buen gusto por la moda y lo hermosa que luce a los 45 años de edad.

"Hermosa", "Espectacular" y "Bella", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión en redes sociales.

Foto: Instagram/@paolarojas

Paola Rojas, la voz detrás de la máscara

Además de brillar como periodista y como parte del elenco de "Netas Divinas", Paola Rojas también ha alcanzado gran parte de su reconocimiento gracias al excelente trabajo que realiza como la voz principal del reality show "¿Quién es la máscara?", uno de los más famosos de Televisa.

A lo largo de las cuatro temporadas, la también conductora de radio ha prestado su voz para presentar las pistas de las botargas que colaboran en la competencia. Incluso en una ocasión formó parte del panel de investigadores, recibiendo todo el apoyo de los televidentes.

