Love of Lesbian: no son catalanes, ahora son mexicanos ¡y se nota!

"Todos los raros" llegaron al concierto de Love of Lesbian, la banda catalana que ofreció para todos sus fanáticos de la Ciudad de México un concierto más íntimo, de lo que están acostumbrados, pues ahora ya llenan el Auditorio Nacional y hasta se dan el lujo de ofrecer una segunda fecha que utilizó el famoso sold out como advertencia de que ya no se hicieran más intentos por conseguir un boleto para lo que fue calificado como "Bonus "Extra".

Y sí, aunque los seguidores fieles de la banda que no fueron a la presentación del denominado "Coloso de Reforma" se quedaron con las enormes ganas de escuchar "El Poeta Halley", no hubo una sola presencia en el Teatro Metropolitan que este 18 de octubre no brincara enérgica, pero cuidadosamente desde su lugar para evitar el regaño del personal de seguridad. Los invitados: el español Leiva y la potente voz de la veracruzana Silvana Estrada, ella se ha convertido en una de las recurrentes de "Los Lesbianos" y no es la primera vez que se sube a compartir el escenario, "Domingo Astromántico" fue la canción elegida.

Love of Lesbian en el Teatro Metropolitan. Foto IG @loveoflesbian

"Fantástico" mexicano

Mientras los músicos se encargaban de afinar la batería que les había acarreado problemas, el público no dejó de corear "fantástico", el coro de "Fantastic Shine". No hubo canción, o al menos no dejé, de escuchar el griterío; atrás, adelante, de arriba y de abajo, de todos lados venían las voces que se hacía una para cantar las letras de "Maniobras de escapismo", "La noche eterna", "Cuentos chinos para niños del Japón", "1999", "El Poeta Halley" y "V.E.H.N".

En una de estas pausas, cuando los artistas agradecen y descansa Santi Balmes aprovechó para contarnos que es complicado describirse como nacido de la región de Cataluña, yo no me atrevería a decirle español, de hecho él dijo que no lo era, tampoco se asumió como catalán, pero lo que sí se escuchó con fuerza y con menos titubeo, es que Love of Lesbian "somos mexicanos", dijo y desde luego se vino el ruido ensordecedor y junto a un "Santi, hermano, ya eres mexicano".

Y cómo no lo iba a decir, es sin temor a equivocarme, éste el país que más les aclama, que les llena los recintos más importantes de la capital y que además les deja recorrer las provincias con rotundo éxito. ¡Qué acierto tan grande!, fue el de comenzar a cantar en castellano, sin duda, fue esta decisión la que les acercó a los mexicanos que aunque no lo crean, no nos encanta el inglés.

Love of Lesbian en Querétaro

Al ser visitante non grata del área de prensa, acá se platica mejor de lo que pasa en la grada, de lo que dice la gente que estaba al lado, al ser martes, la verdad vi pocas cervezas en mano, aunque eran un deleite con el calor que se sentía luego de tanto acercamiento en la fila para ingresar al teatro, cubrebocas no, ya no vi salvo dos, tres y una de esas personas que lo portaron era mi amiga, la "que no se siente segura sin él", muchos con la ropita del trabajo, pocos tuvieron tiempo de irse a cambiar, niños, treintones y varia cara fresca de la adolescencia.

Se hizo lo típico, se fueron unos cuantos minutos para recargar fuerzas y volver, se llegó el momento de "Allí donde solíamos gritar", también hubo doctor Simi y uno que otro peluche, sí los vieron y por ahí hicieron algún guiño, pero nomás, nadie perdió la cabeza por lo monos.

Aún queda pelea en México, hay presentaciones programadas, este fin de semana será el turno del Tecate Comuna y bueno, mientras sigan entregando show como el de anoche, seguirán llenando, vendiendo, acrecentando el fandom que quizá ahora vaya por un Palacio de los Deportes (ojalá que no por el bien de mis oídos), sólo que Santi, Jordi, Joan, Uri, Ricky, Julián y Dani no se olviden de darnos siempre un "Bonus Extra".