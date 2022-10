Grupo Firme hace importante llamado a sus fanáticos y les piden que: "No se dejen engañar"

Desde que Grupo Firme anunció que se presentará en Tijuana, Baja California, ciudad en la que nació y se desarrolló el famoso conjunto todo se volvió un caos, primero los seguidores saturaron la página distribuidora de los boletos, pues había más de 100 mil personas esperando comprar por lo que tuvieron que suspender la venta, pero después hubo quien empezó a hacer fraude y sacar entradas falsas.

La noticia la dio a conocer Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme quien hizo un llamado de atención a los fanáticos que pretenden asistir el próximo sábado cinco de noviembre al Estadio Caliente a disfrutar de sus éxitos, el cantante dijo que no se dejen engañar y que solo hay un enlace oficial para que adquieran los pases.

“Mucho ojo familia, mucho cuidado, ya me mandaron muchos mensajes de páginas falsas que ya tienen los boletos, no es cierto, solamente el link que yo les voy a poner que es exclusivamente de Ticketmaster son los que tienen los boletos de Grupo Firme, no se dejen engañar”, puntualizó Caz en una de sus historias de Instagram.