Dawyne Johnson “La roca” podría llegar como candidato a la presidencia en Estados Unidos y esto se sabe

Es alentado Dwayne Johnson mejor conocido como “ The Rock” ha sido alentado por los ciudadanos norteamericanos a que se postule como candidato a la presidencia, de acuerdo con el 58% votó a favor. Él opina que le gustaría sin embargo, ahora se enfoca en estar con su familia.

La encuesta lanzada en 2021 revela qué celebridades Hollywood podrían ser opciones para el enfoque político, pero Johnson no es el único que lidera este porcentaje, también compite ese lugar con el ganador de un Oscar, Matthew McConaughey.

Foto: IG @therock

Aunque faltan dos años para que se conciban las elecciones en Estados Unidos, el actor dice estar impresionado por las peticiones para que se lance a la Casa Blanca, por lo que en una entrevista de la CNN Tonight aclaró dicha polémica.

“Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá", dijo el actor

Pero no todo está perdido, pues la estrella de Jumaji que dejó la puerta abierta para tomar esa oportunidad más adelante. "Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46%, el 50% del país votaría por mí si me postulara, y me sentí realmente conmovido por ello", expresó con gran entusiasmo.

En dicha entrevista también el luchador de la WWE, aclaró que se considera como independiente y centralista, confesando que en 2020 votó por el ahora actual presidente Joe Biden, que para él fue la elección más crítica que registró el país en décadas.

Por ahora el trabajo principal del famoso es ser padre, además de que sigue su carrera como actor en donde lo veremos como villano el próximo 21 de octubre en la película Black Adam y ha confirmado que habrá una gran pelea contra Superman.

