Brie Larson cumple 33 años: así lucía Capitana Marvel en los inicios de su carrera

Brie Larson es conocida por su papel de Carol Danvers en Capitana Marvel y Avengers: Endgame, ambas estrenadas en 2019. Este sábado, la actriz celebra su cumpleaños número 33. En el marco de este festejo, te compartimos cómo lucía en los inicios de su carrera.

Recientemente, la famosa apareció en la escena postcréditos de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021) encarnando al personaje que la lanzó a la fama mundial y cuya secuela, titulada The Marvels, se encuentra en etapa de postproducción.

La actriz también ha destacado como cantante (Foto: Archivo)

La trayectoria de Brie Larson

La estrella de cine y televisión, cuyo nombre real es Brianne Sidonie Desaulniers, nació el 1 de octubre de 1989 en Sacramento, California (Estados Unidos). De acuerdo con el portal Internet Movie Database (IMDb), a los 6 años de edad comenzó a estudiar teatro en el American Conservatory Theater y desde entonces demostró su talento para la actuación.

Antes de graduarse de la secundaria protagonizó Todo sobre ruedas (2003), una de las películas originales más vistas de Disney Channel, además de participar en la serie Un padre en apuros (2001) en la cinta de comedia adolescente Pijamada (2004), en la que también actúa Steve Carell.

Entre su filmografía también destaca su papel recurrente como Kate Gregson en la serie United States of Tara (2009-2011), basada en una idea de Steven Spielberg, quien funge como productor ejecutivo. También sobresale su actuación en Scott Pilgrim vs. the World (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños), en la que encarna a una exnovia del protagonista.

BL como Carol Danvers (Foto: Marvel Studios)

Así lucía Brie Larson en los inicios de su carrera

Además de su demostrar su talento como actriz, cuenta con una faceta musical, pues entre los 13 y 14 años de edad se interesó por ese ámbito promocionando dos canciones: "Invisible Girl" y "Go Goodbye". Cuando tenía 16 años lanzó su primer y único álbum de estudio a la fecha: Finally Out of P.E., con el que inició una gira por Estados Unidos.

Sin embargo, si te has preguntado cómo se veía la exitosa actriz cuando empezaba su trayectoria artística, cuando era una pequeña niña de 9 años, Brie Larson tuvo un par de apariciones en el programa The Tonight Show with Jay Leno. A continuación te compartimos un breve sketch en el que actuó.

