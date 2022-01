Así continúa el estado de salud de Álvaro Morte

Álvaro Morte, es el cerebro de cada una de las andanzas que la banda española tuvo a lo ancho y largo de las cinco temporadas de la serie de Netflix que fue furor los últimos años.

Morte, se ganó el respeto y cariño de los fanes y de sus propios colegas de rodaje por ocupar un rol que era necesario para lograr lo que los atracantes lograron en La Casa de Papel.

El llegar a ser El Profesor, es para Morte una respuesta a lo que le tocó vivir en carne propia, que es ser el que más luche por lograr las metas. Y es que cuando tenía 30, paso por lo que fue la experiencia más cruda de su vida: tener cáncer y además, que las primeras impresiones no sean las más positivas.

Álvaro Morte explica contento como superó la enfermedad. Foto: Web.

En declaraciones que hizo en el Teatro Real de Madrid, Álvaro Morte habló con la prensa y no tuvo inconvenientes en recordar sus experiencias transitando la enfermedad que era poco favorable: “Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna”, sentenció.

Para Álvaro, la clave para superar la enfermedad, fue siempre "sentirse vivo" y afrontar el miedo de tener un tumor maligno en uno de sus muslos, hasta conseguir el objetivo de la recuperación. Sin dudas El Profesor está en el lado lógico que lo puso la vida: el de dar el mensaje para llegar al éxito.