"Vivir sin ti es insoportable": Mamá de Octavio Ocaña a 3 meses de su muerte

Hoy se cumplen tres meses del fallecimiento del actor Octavio Ocaña, luego de una serie de acontecimientos que aún no han podido ser esclarecidos en su totalidad. Por esa razón, la familia del ex de Vecinos lo recordó de diferentes formas. Una de ellas fue visitar el lugar en el que Ocaña perdió la vida.

También, en redes sociales compartieron fotografías de la infancia del actor que dio vida al carismático Benito Rivers. Pero fue su madre la que mandó el mensaje más conmovedor y sentido sobre el desaparecido actor.

A través de su cuenta de Instagram, Ana Lucía Ocaña escribió: "A 3 meses de tu partida, la gloria de Dios esté contigo rey de mi vida, vivir sin ti es insoportable e irreparable, el dolor es incurable y triste, sólo sé que llegaré contigo y estaremos juntos tesoro de mi vida, mi hijito Octavio Augusto Pérez Ocaña te amo y amaré por siempre, tu mamita y jefa hermosa como me decías siempre; mi ángel hermoso no me sueltes de tu mano", decía el mensaje, al lado de la fotografía en Instagram.

Realizarán una misa de recuerdo cada mes

Toda la familia de Ocatvio Ocaña y también su novia lo han recordado y homenajeado de diferentes maneras. Pero su madre, a través de las redes sociales mostró una fotografía del recibo de la misa que se realizará en su honor, por los tres meses de su fallecimiento.

Ahí dijo que prometió que cada día 29 de mes realizarían una misa en su honor, para recordarlo y que cumplirían con la promesa mientras estuvieran vivas. En las redes sociales también se ven las fotografías de la visita de la familia de Octavio Ocaña al lugar en donde se dio el trágico momento.

La familia de Octavio Ocaña visitó el lugar del terrible acontecimiento

FOTO: Instagram

