Pedro Infante no murió y el hijo no reconocido de Jorge Negrete, 3 grandes mitos del Cine de Oro

La llamada Época del Cine de Oro marcó un referente en la industria fílmica de nuestro país, pues además de mostrar una basta colección de destacadas cintas, también puso en lo alto a muchos actores y actrices, aunque no se salvó de generar grandes mitos, como el de que Pedro Infante no murió o el hijo no reconocido de Jorge Negrete.

El Cine de Oro mexicano hace referencia a la época comprendida entre 1935 y 1958 aproximadamente, se caracteriza por una extensa producción fílmica de calidad en la que hubo gran alcance económico y reconocimiento a nivel internacional, logrando que muchas estrellas de la época fueran reconocidas dentro y fuera de nuestro país.

Mito 1. Pedro Infante no murió

El 15 de abril de 1957 el mundo del espectáculo en México se paralizó con la noticia de que Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba cayó en Mérida, Yucatán. Sin embargo, tiempo después comenzaron a correr rumores sobre la veracidad del incidente.

Una de las teorías más sonadas sobre la muerte del cantante es que en el accidente resultó con con graves quemaduras en el rostro y lesiones en sus extremidades, por lo que decidió alejarse de los medios para que su público no lo viera de esa forma.

Otro de los mitos que suenan es que se involucró sentimentalmente con la amante de un político, quien dio órdenes de deshacerse de Infante por celos. Pocas semanas después del trágico accidente se dijo que el cómico Mario Moreno "Cantinflas" lo tenía escondido en un rancho cercano a Pachuca.

En muchas ocasiones se intentó comprobar si en verdad Pedro Antonio era Infante. Foto: Especial

El mito sobre que Pedro no murió se intensificó en los años 80, cuando apareció en la escena un personaje llamado Antonio Pedro, hombre que tenía características del protagonista de "Nosotros los pobres", y que por muchos años afirmó ser el "Ídolo de México".

Mito 2. Jorge Negrete tuvo un hijo con Vitola

Hay un mito que sigue causando intriga hasta nuestros días, y que involucra a una de las grandes figuras de la época, nos referimos a Jorge Negrete, quien se dice tuvo un romance con la actriz Fannie Kauffman, mejor conocida como "Vitola", y que de ese amorío habrían tenido un hijo.

En el año de 1947 Kauffman tuvo un hijo con su esposo Humberto Elizondo Alardín, primogénito al que llamarían de igual forma, Humberto Elizondo, y quien también se convirtió en actor, pero se dice que en realidad habría sido del famoso "Charro Cantor".

En el programa "De primera mano" el propio Elizondo habló al respecto y explicó que el hecho de que digan que su padre es Negrete se debe a una broma que hizo su madre, sin embargo, el actor ha sido comparado físicamente con Jorge, creando más dudas al respecto, pues se dice que tienen un gran parecido.

"Existe una leyenda, y también yo lo digo, si mi mamá tuvo el buen gusto de tener una aventura amorosa con Jorge Negrete, pues que bien por ella", fueron las palabras del actor luego de que fuera cuestionado respecto al tema en donde se asegura que “El charro cantor” es su verdadero padre.

Mito 3. Joaquín Pardavé fue enterrado vivo

Joaquín Pardavé falleció a los 54 años y tras su muerte surgió un gran mito que en la actualidad sigue siendo motivo de especulaciones, ya que algunos aseguran que el actor fue enterrado vivo y que se percataron de esto cuando realizaron una exhumación.

Pardavé fue un actor, director, cantautor, compositor, comediante y guionista del Cine de Oro que falleció el 20 de junio de 1955 de un derrame cerebral, de acuerdo con los informes médicos. Se dice que el histrión tuvo que ser exhumado porque en sus ropas se mezcló por error un documento necesario para el trámite de su testamento.

Según este mito, al momento de abrir el ataúd se encontró su cuerpo boca abajo, con restos de piel en las uñas y el rostro destrozado, heridas ocasionadas por él mismo ante la desesperación del encierro. Los medios de la época afirman que la familia desmintió el rumor, sin embargo se convirtió en una de las grandes leyendas del Cine de Oro.

Joaquín Pardavé falleció el 20 de junio de 1955. Foto: Especial

