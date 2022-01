Camaleónica: Natasha Dupeyrón estrena en febrero la serie Señorita 89

Natasha Dupeyrón lleva casi toda su vida en el medio del espectáculo; a los dos años debutó en el programa de comedia Cándido Pérez y próximamente estrenará Señorita 89, una oscura radiografía de los concursos de belleza. En la historia, Natasha da vida a Miss Yucatán y retrata todo lo que tiene que vivir para llegar a la perfección de la belleza y agradar a los demás, aunque eso implique dejar de ser ella misma.

“Fue una experiencia inolvidable”, comentó la actriz en entrevista para EstiloDF sobre lo increíble que la pasó haciendo la serie al lado de Coty Camacho, Edwarda Gurrola, Bárbara López, Ximena Romo, Ilse Salas, Juan Manuel Bernal y Luis Ernesto Franco, entre otros.

Señorita 89 se estrenará el próximo 27 de febrero a través de Starzplay; sabemos que una historia muy bien armada, desde el guión hasta los personajes, así que le preguntamos a la actriz ¿qué le atrajo del proyecto? “Muchas cosas, empezando porque había muchas directoras y eso me llamó mucho la atención, no había tenido el placer de trabajar con Jimena Montemayor, con Silvia Quer ni con Lucía Puenzo” comentó.

¿Quién es tu personaje y qué papel juega? “Mi personaje se llama Isabel, ella es Miss Yucatán; lo disfruté mucho, empezando por el acento, y el vestuario fue hermoso, me vistieron de rosa todo el tiempo, me hicieron pelirroja, que tampoco había tenido esa experiencia; es una mujer dura e inteligente, no le importa pasar por arriba para conseguir lo que desea. Es un personaje con el que tuve que dejar mi juicio a un lado para darle vida y no tenerle miedo o lástima, al contrario, empoderarme y decir: “Ella es así y piensa así”. Además de la complejidad como actriz.

También muy emocionada nos dijo “Las historias y los temas que toca me parecieron interesantes, así como la mezcla de thriller, drama, hablando de misses y de glamour; todo el conjunto es muy atractivo y fue un acierto hacerlo, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Fue un reto porque es doloroso de pronto tocar temas como abusos, discriminación, la cosificación; es duro, pero creo que es parte de mi trabajo encontrar estas historias para de pronto causar un debate y que pueda eventualmente hacer un cambio positivo en esta sociedad”.

Nos habló también del reparto “Fue hermoso; al principio tenía miedo por la convivencia con tantas mujeres, crecí en una sociedad donde me dijeron que una mujer era mi enemiga y mi rival; conforme han pasado los años y me he metido al feminismo, la neta es que la sororidad ha sido parte fundamental en mi vida últimamente. Ha sido de las experiencias más hermosas, todas mis compañeras, su energía es increíble, son personas amables”.

Finalizó contándonos sobre sus próximos proyectos “Hay una película que se estrenará en abril o mayo, y hay un par de castings para proyectos interesantes; voy a buscar nuevos trabajos que me hagan feliz a mí para poder disfrutarlos.