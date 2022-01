Yalitza Aparicio se ganó la admiración de esta querida actriz del Cine de Oro, ¿trabajarán juntas?

Yalitza Aparicio se convirtió en una de las actrices más influyentes de la farándula en México desde 2018 cuando fue nominada a los Premios Oscar por su participación en “Roma”, por lo que desde entonces todo el mundo ha querido colaborar con ella y ahora fue el turno de una querida actriz que inició su carrera en el Cine de Oro, nos referimos a María Rojo, quien recientemente se deshizo en halagos para la actriz nacida en Oaxaca y confesó que si le gustaría trabajar junto a ella en una futura producción.

Fue durante un encuentro con los medios donde la actriz de “Mi fortuna es amarte”, como figura de autoridad en el cine, fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido Yalitza Aparicio por su inglés o por ser la imagen de varias revistas y marcas exclusivas, así como por sus actuaciones, sin embargo, María Rojo, se mostró sorprendida por estos malos comentarios hacia la oaxaqueña y luego de señalar que no está enterada de todas las polémicas de “Yali”, lamentó dicha situación y aprovechó para llenar de elogios a la protagonista de “Presencias”.

“Yalitza Aparicio me cae muy bien, no he trabajado con ella, pero sí la conozco y no voy a dar una opinión de todo, pero la admiro, adoro la película que hizo (Roma,2018) y no le deseo otra cosa más que el bien”, comentó María Rojo, quien debutó como actriz en el Cine de Oro siendo apenas una niña en la cinta “Besos Prohibidos” junto a Luis Aguilar y Ana Luisa Peluffo.

¿María Rojo trabajará con Yalitza Aparicio?

Tras declararse admiradora del trabajo de Yalitza Aparicio, los representantes de los medios cuestionaron a María Rojo sobre la posibilidad de que se diera una colaboración entre ambas en una producción futura, por lo que la protagonista de “Rojo Amanecer” se mostró muy entusiasmada con esta idea pues señaló que “a quién no le gustaría” trabajar con una actriz de la talla y categoría de la también educadora.

Hasta el momento, Yalitza Aparicio no ha respondido a estos halagos de María Rojo, sin embargo, se espera que sea durante los siguientes días cuando responda la cortesía y le mande un mensaje a la primera actriz quién es una de las figuras más importantes del cine nacional.

Yalitza Aparicio aclara si se casó o no

Hace unos días comenzaron a circular algunas fotografías en las redes con las que se aseguraba que la actriz se había casado en secreto en un evento íntimo realizado en su comunidad Tlaxiaco, Oaxaca, sin embargo, durante un reciente encuentro con los medios, la también modelo de 28 años dejó en claro que no se casó, además, aprovechó para ironizar sobre su supuesta altivez, “ahora he perdido tanto el piso y la humildad que ni a mí misma me invité a mi boda”, comentó entre risas Yalitza Aparicio.

