"Me desinvitó": Ángela Aguilar queda fuera del palenque de la Dinastía Aguilar por primera vez en 10 años

Ángela Aguilar sigue conquistando escenarios y convirtiéndose en una de las voces más frescas del regional mexicano, pues este domingo 23 de enero hará historia al presentarse en solitario en la Feria de León.

La heredera de la dinastía Aguilar dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y recalcó de una manera irónica que fue "excluida" por su padre Pepe Aguilar.

Angelitos, les tengo que decir que este será el primer palenque, en 10 años, que no salgo a cantar con mi papá, porque el domingo tengo show entonces me desinvitó, no sé como sentirme