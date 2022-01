BTS: ¿Bella Poarch con RM de vacaciones? Tiktoker comparte FOTO que incendió la red

Bella Poarch se ha declarado fanática de BTS y de hecho reveló que su "bias" es RM. Aunque muchos miembros del ARMY también son grandes seguidores del rapero, la tiktoker podría haber cumplido uno de sus más grandes sueños, pues recientemente publicó una foto junto al cantante de k-pop.

Bangtan ha cautivado a cientos de fans alrededor del mundo y cada día se suman más personas al fandom. Desde estrellas de Hollywood, cantantes internacionales y hasta celebridades de internet se han dicho seguidores de la agrupación, una de ellas ha sido la Taylor Nariee, nombre real de la influencer, quien es una de las más seguidas en TikTok.

Bella Poarch viaja a la playa con RM

La también cantante de éxitos como 'Build a Bitch' tardó un tiempo en revelar quién era su favorito de BTS, pero ahora ya no tiene pena en decir que está enamorada de Namjoon, como esta vez que subió en su cuenta de la famosa plataforma un video en el que se le ve a ella y al cantante surcoreano "en la playa".

En dicho clip adjuntó una foto en la que ella luce un bikini rojo que deja ver todos sus tatuajes y que acompañó con un sobrero grande. Mientras que a su lado aparece el rapero de BTS con un look de playa que consta de un short y una camisa, ambos en tono azul.

Bella Poarch y RM "en la playa" Foto: Especial

Evidentemente esto se trata de una edición que hizo la influencer en dicha plataforma, pues la imagen de RM fue sacada de uno de los programas que ha hecho BTS. La postal provocó risas entre los integrantes del ARMY, quienes recientemente vivieron momentos de tención debido a los comentarios de Jimmy Kimmel.

“We had so much fun at the beach (Nos divertimos mucho en la playa)”, colocó en la descripción del video Bella Poarch, haciendo referencia a que pasó "buenos momentos" con el cantante y líder de Bangtan.

