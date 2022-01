La película MEXICANA en NETFLIX que no debes perderte este fin de semana; fue ganadora en el Festival de Guadalajara

Y así en un abrir y cerrar de ojos ha llegado al tercer fin de semana de enero 2022 en medio de la cuarta ola de contagios por Covid-19, por lo que Netflix puede ser un gran aliado para no salir de casa y pasar el tiempo, para tal propósito este viernes se ha estrenado una cinta mexicana que no debes dejar de ver, se llama "El Comediante" y está protagonizada por Gabriel Nuncio, Cassandra Ciangherotti, Adriana Paz, Cecilia Suárez, Tenoch Huerta, entre otros.

En la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara esta cinta se coronó con el premio Mayahuel a la Mejor Película Mexicana, además de que su protagonista Gabriel Nuncio es también el director al lado Rodrigo Guardiola baterista de la popular banda de rock Zoé.

Así como cuenta con actores consagrados en la cinta se le dio la oportunidad a nuevos talentos como lo es la influencer Herly RG, famosa por su personaje de "Tomás" en TikTok con el que pone en evidencia el machismo con el que crecen y reproducen algunos hombres de forma sistémica.

¿De qué se trata "El Comediante"?

Al leer el título de esta producción se podría pensar que es una cinta llena de chistes o rutinas de Stand Up, sin embargo, se trata de una historia en la que Gabriel, el comediante, afronta el fracaso de su carrera artística que no ha terminado por triunfar, donde sus sueños siguen siendo eso y cada vez los ve más lejos, no tiene dinero, sus ahorros los ha gastado y no tiene mas aspiraciones, se trata de alguna forma de un retrato de la generación millennial que ha tenido a afrontar crisis y riesgosas prácticas laborales.

La ruptura de la historia cambia cuando Melisa, su mejor amiga, le pide ser el donador para que ella pueda convertirse en madre, de inmediato la forma en la que ha llevado sus días cambia y trata de recuperar lo que dejó del lado del olvido en cuanto a su carrera en la comedia, todo ante la posibilidad de convertirse en padre.

A Gabriel Nuncio lo vas a recordar por ser quien le dio vida al personaje de "El Doc" en la súper exitosa serie de Luis Miguel que se produjo en Netflix.

