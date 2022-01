Esta es la canción que Juan Gabriel le compuso a Lucha Villa

Juan Gabriel fue uno de los cantantes que supo trascender géneros y generaciones con su música. El ‘Divo de Juárez’ escribió alrededor de dos mil canciones, vendió más de 100 millones de álbumes y obtuvo varios galardones a nivel internacional.

Muchas de sus composiciones tuvieron inspiración en las mujeres de su vida. Su madre, Victoria Valadez Rojas, fue una de sus importantes musas, la otra fue su gran amiga la también cantante Luz Elena Ruiz Bejarano, conocida como Lucha Villa.

Además escribió canciones para artistas de la talla como Julio Iglesias, Rocío Jurado, Los Pimpinela, Marc Anthony, Plácido Domingo, Chavela Vargas, Raúl Di Blasio, entre otros. E interpretó diversos géneros a la perfección: baladas, rancheras, boleros, pop, música norteña, rumba flamenca, salsa, son de mariachi, etc.

La industria musical, en conclusión, ha vivido mucho en los últimos años del talento de Juan Gabriel. De hecho, se encuentra entre los compositores que más canciones tiene registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de México, sumado al hecho de que varios artistas han saltado a la fama gracias a las creaciones del intérprete juarense.

Lucha Villa y Juan Gabriel. Fuente: Facebook.

Con Lucha Villa sucedió el caso particular que los unió una entrañable amistad. La cantante y actriz conoció al Divo de Juárez en la década de los ’70 y ya nunca pudo separarse de él.

Villa fue una de las figuras más destacas del género de la ranchera y una gran actriz del cine mexicano. En el terreno de la música cosechó brillantes éxitos, algunos de los cuales nacieron del puño y letra de Juan Gabriel. Canciones reconocidas como “Juro que nunca volveré”, “La diferencia”, “Inocente pobre amiga”, “Te voy a olvidar” y “La muerte del palomo” fueron interpretadas por Villa, pero de autoría de Juan Gabriel.

A la lista se le suman “Ya no me vuelvo a enamorar”, “Cuando yo quiera has de volver”, “Aunque te enamores”, “Me nace del corazón”, “Siempre en mi mente”, “Con un poco de amor”, entre otras.

Así, arriba de los escenarios y abajo, Lucha Villa y Juan Gabriel construyeron su historia fraternal hasta el final de sus días.