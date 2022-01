Betty White: revelan indignante secreto de la legendaria actriz tras su muerte

Betty White estaba a tres semanas de cumplir 100 años de edad cuando la tarde de este 31 de diciembre se dio a conocer su muerte, y a menos de un día del suceso, se reveló un secreto que la actriz y comediante estadounidense guardaba relacionado con los últimos años de su vida.

La actriz que saltó a la fama por su papel como “Rose Nylund” en la serie de televisión “Las chicas de oro” vivió en su casa en Brentwood, lugar de cinco habitaciones y seis baños ubicado al oeste de Los Ángeles en Estados Unidos, donde no quería estar, según informó el NY Post.

White siempre quiso quedarse a vivir en su casa conyugal donde vivió durante mucho tiempo en la ciudad californiana de Carmel, hogar que construyó junto con su difunto esposo Allen Ludden cuando adquirieron el terreno en 1978 y en donde se sentía más cómoda.

"(Betty White) Ella nunca quiso dejar su casa en Carmel, pero se vio obligada a hacerlo para recibir atención en el hogar", dijo una fuente al NY Post. "Los Ángeles era más accesible".

Betty White murió aparentemente por causas naturales

El oficial Mike López del departamento de policía de Los Ángeles, informó que respondieron a una llamada de radio este viernes alrededor de las 9:30 hora local en relación a una investigación por una muerte natural. Sin embargo, las indagatorias siguen su curso para deslindar responsabilidades.

Betty White fue una de las actrices más queridas. Foto: AP

Betty White pasó los primeros años de su vida en los suburbios de Chicago y en su juventud se mudó a Los Ángeles. Tras dejar el hogar que construyó con su pareja Allan Ludde, la histriona se fue a su nuevo domicilio en el barrio próspero de Brentwood.

La casa donde la comediante pasó sus últimos años de vida tiene una extensión de más de 920 metros cuadrados, pero jamás se comparó con la comodidad que sentía en su casa de Carmel que miraba hacia el océano y estaba compuesta por dos dormitorios y cinco baños; una casa costera que se extendía por más de mil metros cuadrados.

En 2017, Betty White ofreció un recorrido por dicha casa a sus fanáticos a través de YouTube donde compartió el video, durante la emisión se le veía más que contenta al mostrar el lugar que creó con su amado esposo.

En “Las chicas de oro”, Betty White participó de 1985 a 1992, mientras su primer rol principal fue en la serie sitcom "Life with Elizabeth" entre 1953 y 1955, serie que le abrió pasó a su segundo papel fundamental para su carrera en el programa "Mary Tyler Moore Show" entre 1973 y 1977.

También fue presentadora de los programas de bromas y de animales, “Betty White's Off Their Rockers" y "Betty White's Smartest Animals in America”, respectivamente. Su último papel fue en Toy Story 4 (2019) donde dio voz al tigre de peluche “Bitey”.

