Betty White celebra 99 años; éstas son las películas más recordadas de la actriz

Betty White comenzó a actuar en la década de 1940 y hoy está de manteles largos al celebrar su cumpleaños número 99. La actriz ha desarrollado una extensa carrera en Hollywood y adquirió reconocimiento internacional por su interpretación de Rose Nylund en la exitosa comedia "Las chicas de oro" de los años 1980.

Es considerada como una de las figuras más representativas del género de la comedia. En el Libro Guinness de los récords de 2014, Betty está oficialmente reconocida como la actriz con la carrera más larga. En 1988 le dieron una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Las películas más recordadas de Betty White

La actriz ha participado en más de 20 producciones de cine, y ha prestado su voz para otras tantas como: The Lorax y Toy Story 4. Además ha trabajado en series de televisión como Bones, The client list, Rockefeller Plaza y Me llamo Earl.

Tempestad sobre Washington

Película de 1962 en el que interpretó el papel de la senadora Bessie Adams. Fue dirigida y producida por Otto Preminger. Está basada en la novela homónima best-seller ganadora del Premio Pulitzer de Allen Drury.

Daniel El Travieso Ataca De Nuevo

Película estadounidense de comedia del año 1998, protagonizada por Justin Cooper y Don Rickles. Es una secuela de la película de 1993 Daniel el travieso. En esta cinta Betty White hizo el papel de la tierna Martha Wilson.

La Propuesta

Comedia romántica de 2009 que tiene lugar en Sitka, Alaska. Dirigida por Anne Fletcher, escrita por Pete Chiarelli y protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds. En esta cinta conquistó al publico joven con la interpretación de la abuela Annie Paxton.

El San Valentín Perdido

Es un telefilme de drama de 2011, protagonizada por Betty White, Jennifer Love Hewitt y Sean Faris. Se basa en la novela homónima de James Micahel Pratt, anteriormente titulada The Last Valentine. En esta película hizo el papel de Caroline Thomas.