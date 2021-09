La casa de los famosos: Roberto Romano no sabe como DESHACERSE de Alicia Machado; no le gustaron sus BESOS

La casa de los famosos, cada vez da más de qué hablar pues lo que parecía el inicio de un fogoso romance entre Alicia Machado y el actor Roberto Romano, ahora es el guapo rubio quien ya no sabe cómo deshacerse de la exmiss universo.

Y es que Roberto Romano fue captado mientras sostenía una conversación con Verónica Montes, cuando le reveló que ya no sabe como hacerle entender a Alicia Machado que no la quiere cerca de él y que además no son novios ni nada por el estilo.

Incluso, Romano llamó a Alicia Machado “Nopal con espinas” haciendo alusión que es una persona muy molesta y que no sabe cómo quitársela de encima pues se está tomando atribuciones que no le corresponden.

¿Qué dijo?

El fragmento del video que ya circula en redes sociales, se puede ver en una íntima platica al actor junto con Verónica Montes en donde Roberto confiesa que sí se besó con Alicia debajo de las sábanas pero no le gustó para nada ese beso, por lo que comenzó a alejarse.

Sin embargo, la exmiss universo cada vez estaba más cerca de él y hasta lo besaba frente a todos como si estuviera “marcando territorio”, situación que incomodó al actor, pues le cuenta a Verónica que no son novios y que además la modelo lo quiere incomodar al prohibirle hablar con los demás integrantes de La Casa de los Famosos.

Ante esto, Verónica aseguró que era muy notoria la incomodidad de Roberto ante el comportamiento de Alicia Machado.

No eligió a Alicia

Esta semana Roberto Romano, fue el ganador para ser el líder de la casa por lo que, como privilegios tiene el dormir en una suite y compartirla con uno de sus compañeros.

Cuando llegó el momento de elegir al compañero con el que compartiría la suite, escogió a Kelvin lo que provocó la evidente molestia de Alicia quien pensó que la eligiría a ella.