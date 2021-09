Star Plus: Estos son los cinco mejores episodios de Los Simpson según IMDb

El pasado martes 31 de agosto llegó por fin a México Star Plus, la plataforma de streaming de Disney dedicada al público adulto, en la cual se puede ver famosas series como “Love, Victor”, “Only Murders in the Building”, “How I Met Your Mother” y la última temporada de “The Walking Dead”.

También puedes encontrar cintas cómo “Deadpool”, “Logan”, las series animadas “Family Guy'' y “Futurama”. Además también puedes ver en Star Plus los deportes en vivo de ESPN: Fórmula 1, Liga MX, Ligue 1, MLB, NFL, MLS, ATP Tour, entre otros eventos.

Sin embargo uno de los grandes atractivos de la plataforma es que por fin hay un lugar para ver todos los capítulos de la famosa serie animada Los Simpson, desde aquellos episodios clásicos y hasta la nueva temporada número 32.

Por tal motivo hemos recabado una lista de los mejores cinco capítulos de la serie según la página especializada en cine y televisión IMDb.

5. Sólo se muda dos veces (Temporada 8)

El famoso y legendario Hank Scorpio es el mejor jefe que ha tenido Homero, sin embargo, este personaje solamente se pudo ver en este capítulo. Este buen hombre tiene algunos “problemas con el gobierno” y además le regala los Broncos de Denver a Homero. Este es el segundo capítulo de la temporada 8 de la serie y tiene una calificación de 9.2 en IMDb.

Sólo se muda dos veces. Foto: Especial

4. ¿Quién mató al Sr. Burns?, parte 1(Temporada 7)

Este legendario capítulo de la séptima temporada, es hasta el día de hoy uno de los favoritos de los fanáticos. Esta primera parte de dos, habla sobre un misterioso criminal le ha disparado al Sr. Burns y todos los habitantes del pueblo de Springfield son sospechosos. En IMDb recibió el puntaje de 9.2.

¿Quién mató al Sr. Burns?, parte 1. Foto: Especial

3. La casita del horror V (Temporada 7)

Los Simpson cada año lanzan un especial de Halloween llamado “La casita del horror”, sin embargo el sexto episodio de la sexta temporada es uno de los mejores.

En este capítulo aparece un tributo a Stephen King y a la película “El resplandor”. En IMDb tiene una calificación de 9.2.

La casita del horror V. Foto: Especial

2. Cabo de miedosos (Temporada 5)

En este episodio el criminal Bob Patiño sale de la prisión y se dedica a horrorizar a la familia Simpson, en especial a Bart, su némesis. Este capítulo tiene un puntaje de 9.2 en IMDb.

. Cabo de miedosos. Foto: Especial

1. El enemigo de Homero (Temporada 8)

Este es el vigésimo tercer episodio de la temporada número ocho. En este capítulo pudimos conocer a Frank Grimes, un hombre celoso de la buena fortuna de Homero, termina su vida realizando una de las mayores locuras de toda la serie. Este episodio tiene una calificación de 9.3 en IMDb y es mejor capítulo de toda la serie