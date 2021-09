Google recuerda a Avicii en su cumpleaños número 32

Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, ha sido uno de los grandes compositores de música electrónica de la historia. El DJ ha hecho historia y es qué, según algunos críticos de música, Avicii ha sido uno de los primeros en introducir este estilo de música en la lista de los más vendidos.

El DJ decidió quitarse la vida en el año 2018 después de enfrentarse a varios problemas de salud, aunque desde el año 2016 se encontraba retirado del mundo de la música.

Hoy, Tim Bergling, cumpliría 32 años y Google ha decidido dedicarle el Doodle del día para seguir recordando su trayectoria.

Doodle

La portada de Google viene acompañada de un videoclip ilustrado con diferentes escenas que tienen un filtro de haber sido pintadas con lápices de colores. De esta forma, la plataforma de búsqueda más utilizada en el mundo ha querido recordar el nacimiento del artista sueco.

"Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart", comienza a escucharse una vez que das click en el logo principal. La animación dura poco menos de un minuto, y trata de representar al artista y su influencia en el mundo de la música electrónica.

Avicii y la música en la sangre

Tim Berglin nació el 8 de agosto de 1989 en Estocolmo en el seno de una familia en la que la música siempre estuvo presente. Esto le llevó a interesarse por la música desde muy joven, concretamente desde que tenía tan sólo ocho años de edad, cuando comenzó a componer sus propias melodías con instrumentos como la guitarra y el piano.

Pero todo cambió cuando Tim comenzó a crear música con su ordenador. Con apenas 16 años, el joven músico comenzó a llamar la a atención de sellos como Dejfitts Palys, que decidieron apostar por la música del joven de forma inmediata ya que se sabían que tenían un diamante en bruto entre manos. A partir de entonces Bergling comenzó a ser conocido como Avicii.

En 2011, Avicii saltó a la fama con su tema Levels y fue entonces cuando comenzó a abrirse paso en la industria de la música, a pesar de que ya llevaba varios años publicando sus obras. En poco tiempo se convirtió en el DJ más popular de toda la escena musical mundial.

Tras tocar en varias salas importantes en todo el mundo, Avicii lanzó su primer álbum llamado True, en 2013 el cual contaba con canciones tan populares como Wake me up, Her Brother o You Make Me, canciones que hoy en día se siguen escuchando en todo el mundo.

Fuera de los escenarios

En el año 2016, Avicii anunció la cancelación de su gira mundial debido a problemas de salud. Posteriormente, en su documental se dio a conocer que el joven padecía graves problemas de salud mental además de haberse enfrentado a problemas con el alcohol, por lo que decidió tomar un descanso para recuperarse y volver con más fuerza. Pero parece que esto no ocurriría, ya que el estrés al que estaba expuesto de forma habitual le impidió recuperarse de dicha enfermedad, tanto es así que en abril de 2018, el DJ terminó con su vida.

En su memoria, el padre de Tim Bergling y su madre crearon una fundación para hacer conciencia y ayudar a personas que sufren de problemas de salud mental. El objetivo era eliminar este estigma entre la población más joven. La denominaron Fundación Tim Bergling.

Hoy en día la música de Avicii se mantiene vigente y sigue siendo escuchada en todo el mundo, por ello, Google rindió un merecido homenaje al DJ a través de su doodle en su cumpleaños número 32.

EFVE