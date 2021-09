Gloria Gaynor: 'I will survive', el himno que la hizo renacer tras estar al borde de la muerte

En los años 80 no había discoteca que no tocara 'I will survive' de Gloria Gaynor, considerada una de las mejores canciones disco en la historia. Incluso hoy, a cuarenta años de distancia, el tema sigue siendo himno de liberación y todavía suena en las fiestas de los más nostálgicos y en los antros cuya bandera es lo retro.

Esta canción, lanzada en 1978, llevó a la famosa cantante estadounidense a ganar el único Premio Grammy que han entregado en la categoría de "mejor tema de música disco", pero lo que no muchos saben es que 'I will survive' además de ser el mayor éxito de Gaynor, representó en su momento el tema que la hizo resurgir de entre las cenizas tiempo después de haber estado al borde de la ruina y de la muerte.

Gloria Gaynor nació el 7 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos, y quizá desde pequeña supo que su destino era la música, pues creció escuchando jazz, jugando a que cantaba y tocando el ukulele de su padre. Su primera gran oportunidad llegó en 1975, cuando lanzó su primer álbum Never can say goodbye, con el cual comenzó a darse a conocer.

Así fue como 'I will survive' salvó a Gloria Gaynor

Sin embargo, Gloria Gaynor aún no brillaba lo suficiente pese a que era muy conocida en los clubes de jazz y R&B. Durante un concierto en Nueva York la cantante se desvaneció y cayó sobre uno de los monitores, sin embargo, su profesionalismo la hizo ponerse de pie y terminar la presentación.

Luego fue a su habitación de hotel y se quedó dormida. Al día siguiente, ya no pudo levantarse, la mitad de su cuerpo estaba paralizada y en lo único que pensó fue que su vida ya había terminado. Cuando fue dada de alta se encontró con la noticia de que sus productores Dino Fekaris y Freddie Perren habían sido despedidos de la discográfica Motown y con ello, posiblemente su carrera había llegado a su final sin haber alcanzado esa fama con la que soño desde niña.

Gloria Gaynor cumple 72 años este 7 de septiembre. Foto: @gloriagaynor

Sin embargo, al poco tiempo le llegó la oportunidad que quizá había estado esperando: le ofrecieron cantar 'Substitute', pero la canción no tuvo el efecto deseado. Fue entonces que Fekaris y Perren le ofrecieron grabar 'I will survive', una canción que habían estado guardando desde hacía dos años, porque no encontraban a la diva que debía interpretarla.

La canción fue un éxito rotundo y hasta la fecha sigue siendo un himno, sobre todo para la comunidad LGBT+. Si bien su origen es una experiencia personal de Fekaris cuando fue despedido de Motown y él se prometió sobrevivir a este episodio de desempleo, muchos han tomado esta canción como una formar de gritarle al mundo que están liberados y que el mal momento que están atravesando simplemente pasará.

'I will survive' es un himno de liberación que está vigente a más de 40 años de su lanzamiento. Foto: @gloriagaynor

'I will survive', el himno que día a día se resignifica

'I will survive' ha tenido incontables versiones, desde la traducción en español que hizo la propia Gloria Gaynor durante el Festival Viña del Mar en Chile, y que sería después uno de los temas más famosos de la cantante cubana Celia Cruz, o las interpretadas por estrellas como Diana Ross y Aretha Franklin, hasta llegar a versionas más modernas como la de Cake, Andrés Calamaro y Demi Lovato.

La canción incluso fue el himno de Francia cuando se coronó en la Copa del Mundo de 1998, la cual entonces luchaba contra el racismo debido a la diversidad étnica de sus jugadores y que la tomó con estandarte de supervivencia.

En eso radica la magia de la canción, puede ser la bandera de diferentes luchas, tanto sociales como internas, como una separación amorosa o la muerte de un ser querido, por ejemplo. La propia Gloria dijo en algún momento que le encantaba el efecto empoderador y alentador de 'I will survive': "Es una letra atemporal que aborda una preocupación atemporal".