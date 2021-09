Extrañan a Lyn May en "Quiero Cantar", recuerdan su peor interpretación en redes | VIDEO

Sin lugar a dudas la polémica vedette Lyn May, fue una de las integrantes predilectas de “Quiero Cantar” de Venga la Alegría, pues gracias a su presencia y su carácter fuerte que imponía presencia dentro del reality del matutino de TV Azteca.

Hay que recordar que el pasado viernes la concursante dejó el reality por lo que comentó “El público me apoya, todo el mundo me apoya. Me comentan: ‘qué bonito cantaste’ y ‘fuiste la mejor’.

Posteriormente comentó que se levantaba a las 5 de la mañana para que los jueces le pusieran 7 tras su 40 años de carrera”, por lo que no asistirá más al programa.

Quien tuvo que dar la noticia de la eliminación de Lyn, fue el conductor Sergio Sepúlveda, quien aseguró que esto se dio al no aparecer en el escenario.

Su seguidores no la dejan sola y recuerdan su peor participación

Varios de sus seguidores, lamentaron mucho su salida en redes sociales y alguno de ellos aseguró que ella era la única que valía la pena y que hacía entretenido el concurso,

Por otro lado Horacio Villalobos y Patricio Borgheti dijeron que les parecía una falta de respeto para los demás participantes que también estaban sentenciados.

Además los organizadores de ¡Quiero Cantar! aseguraron que se incorporarán Erika González, Tabata Jalil, “La Chicuela” y Flor Rubio como nuevas concursantes. A contiunación te dejamos el video de la "peor" prsentación de la famosa vedette.