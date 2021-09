Itatí Cantoral confiesa su amor a Mijares frente a Lucero, ¿Consuelo Duval celosa?

"El Retador" no deja de dar sorpresas y en esta ocasión fueron los jueces el blanco del youtuber Berth, quien cada domingo revela algún secreto de los participantes, por lo que fue el turno de Itatí Cantoral y tuvo que hacer una fuerte confesión frente a Lucero, algo que despertaría celos en Consuelo Duval.

Aunque en programas pasados la participación de Mijares y Lucero juntos en "El Retador" despertó la esperanza de sus fans de verlos como pareja una vez más pues se han recordado momentos que vivieron en su matrimonio, la actriz Itatí Cantoral no dudó en confesar su cariño al "soldado del amor".

Itatí Cantoral revela su amor por Mijares. Foto: Instagram @oficialmijares

“¿A qué mujer no le va a gustar Manuel Mijares? A todas, me parece un hombre ideal, fantástico, guapérrimo”, dijo la actriz en una entrevista previa en donde revela que estaría dispuesta a besar al exesposo de Lucero.

Luego de mostrar la entrevista Itatí no tuvo más que confesar su amor por el intérprete de “Si me tenías”, mientras que Lucero no dudó en apoyarlo y los motivó a darse un beso.

¿Consuelo Duval celosa?

Aunque a Lucero parecía no importarle la confesión de Itatí Cantoral y algunas de las señales que había lanzado al respecto en programas pasados, Consuelo Duval no dudó en externar su descontento ante los deseos de la actriz de besar a Mijares.

“El problema es que entre amigas no nos andamos pedaleando la bicicleta”, dijo Consuelo Duval aunque asegurando que no se refería a Lucero, pues era ella quien está enamorada del cantante desde hace algunos años.

"Yo muero por ti, tú lo sabes, Mijares", dijo la actriz de "La Familia P. Luche" en medio de una discusión entre los jueces en donde Mijares podría haberse convertido en motivo de conflicto para futuros programas en "El Retador" con los jueces y la querida conductora.