Lucero presume que su reality ‘El retador’ tiene más rating que ‘Exatlón’

El programa ‘El Retador’ se estrenó hace dos semanas y se transmite todos los domingos a partir de las 8:30 hrs, y cuenta con la participación de Lucero, Mijares e Itatí Cantoral como parte del jurado y Consuelo Duval quien se estrenó como conductora. En este poco tiempo, gracias al talento de los conductores y los participantes, se ha colocado como uno de los programas preferidos de la audiencia mexicana.

Pero hace pocas horas, Lucero soltó una bomba. Y es que publicó una fotografía de ‘Lo más visto de la programación dominical’. En la imagen se puede observar que ‘El retador’ tiene 5.7 millones de personas, por lo que logra superar a la competencia ‘Exatlón’ con un 42%. Por dicho motivo ‘La Novia de América’ aprovechó el espacio para agradecerle a los televidentes por su preferencia domingo a domingo. Sin embargo, luego de esto, los fans de Exatlón México se quedaron con un mal de boca, ya que muchas personas aseguraron que el programa ya no es visto por nadie, ya que sólo repite su fórmula sin innovar.

¿Por qué no levanta el programa de Exatlón México?

Fans del programa refieren que la baja audiencia tiene que ver con la personalidad de los participantes, pues los Guardianes no resultan tan imponentes y los azules crean mejor empatía, pero no son carismáticos. Macky González, que suele ser polémica, está muy bien, sin escándalos. No hay al momento una figura roja que genere lo que tenían personajes como Mati Álvarez, Pato Araujo o Zudikey Rodríguez. Hay rumores de que entre los posibles refuerzos de la competencia haya ex participantes, para levantar el interés.

Los fans esperan que repunte para que no lo cancelen. Foto: Especial.

La desalmada, la telenovela más vista

La telenovela La Desalmada es la más vista de televisión abierta en México y es producción de Televisa, por lo que parece que la televisora se está llevando toda la atención. La historia protagonizada por Livia Brito y José Ron, tiene más de 3.5 millones de espectadores.

msb