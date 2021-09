¡Me case virgen! Andrea Legarreta confiesa que su primera vez fue con Erik Rubín

Como todos los días, los conductores del programa Hoy hacen fuertes revelaciones durante las secciones de la emisión y este martes 28 de septiembre no fue la excepción pues luego de presentar una nota, Andrea Legarreta y Galilea Montijo hablaron de sus exnovios.

Y es que Pepillo Origel y Arath de la Torre cuestionaron a Galilea y Andrea Legarreta sobre si ellas al igual que Juan Soler podrían retomar una relación con algún exnovio.

Ante esta pregunta, Galilea Montijo fue la primera en responder que jamás volvería a tener una relación con alguien de su pasado, sin embargo, la tapatía dijo que ella imagina que sus exnovios piensan igual que ella y tampoco quisieran tener algo nuevamente con la conductora.

¿Qué dijo Andrea Legarreta?

Ante la respuesta de Galilea Montijo, Andrea Legarreta aseguró que ella no tenía que responder esa pregunta por que lo bueno que su único novio había sido Erik Rubín.

Sin embargo, esto no fue todo lo que dijo Legarreta pues aseguró que Erik Rubín fue el primer hombre en su vida, y aunque Arath de la Torre preguntó si era cierto, Galilea Montijo no pudo más y comenzó a reírse pues ella no le creyó para nada, sin embargo, Andrea Legarreta aún dijo algo más:

“¡Me case virgen!”, dijo Andrea Legarreta a sus compañeros

Esta declaración, provocó que Arath de la Torre y Galilea Montijo incrédulos se levantaran de la mesa y hasta algunas carcajadas por parte de la tapatía no se hicieron esperar.

Sin embargo, Juan José Origel, sí se quedó en la mesa junto con Andrea Legarreta quien por cierto también estaba riendo de lo que ella dijo, pero el periodista aseguró que él sí le creía.