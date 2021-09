Rihanna: Este es el secreto mejor guardado de su marca

La exitosa cantante estrenó en un desfile de su línea de ropa y maquillaje Savage x Fenty Vol.3 a través de la gigante de streaming, Amazon. Los predecesores del desfile Savage X Fenty, es decir el volumen uno y dos, llegaron a superar en popularidad incluso a estelares referentes de la moda como Victoria´s Sectret, por lo que hubo un significativo impulso de ventas en su firma de lencería.

Previamente, Rihanna había compartido el tráiler del espectáculo por su cuenta de Instagram. “¿Estás listo?”, escribió hace unas semanas por medio de un video que mostraba a la cantante en atractivas poses con productos de su marca.

Además, a través de otras de sus publicaciones reveló quienes serían los encargados de llevar a cabo el espectáculo de la música en el escenario repleto con supermodelos y atuendos de alta gama de la industria: Nas, Ricky Martin, Normani, Bia, Jade Novah, y hasta el reguetonero Daddy Yanky formarán parte del show.

Tras revelarse que Rihanna ha ingresado en la exclusiva lista de multimillonarios gracias a sus empresas de moda y belleza, por medio de la revista Forbes, las redes han guiado sus ojos hacia todos los movimientos mediáticos que la empresaria ha hecho recientemente, aunque su fama se remonta hace ya varios años por éxitos comerciales como “Umbrella” junto al rapero estadounidense Jay Z, y “Don´t Stop the Music”, notas las cuales vibraban alrededor de todos los antros internacionalmente, y fueron hits que contribuyeron en la etapa musical de los inicios en los años 2000.

Sin lugar a dudas, sus proyectos musicales fueron los principales sucesos para que la bella barbadense se colocara en el estrellato y se consagrara como una de las mujeres más influyentes del planeta, pero su manejo empresarial de igual forma ha tenido un rendimiento y desempeño excelente. En respecto a su marca Fenty Beauty, de acuerdo con Forbes, se estima que tiene un valor de 2 800 millones de dólares, y no es de extrañarse dada la la visión que mantiene la empresa.

Dentro de la página, se le puede observar a la marca el genuino y moralmente consciente intento de incluir a supermodelos de todas las tallas y tonos de piel presentado en su catálogo, además de los avistamientos de individuos en los desfiles mencionados distan de representar a la ilusoria y nociva “perfección” que suele existir en otros desfiles de moda.

El auge de los y las modelos de talla extra grande es un aspecto relativamente nuevo en el mundo de la moda, y a pesar de que los estereotipos aún tienen suma presencia en la sociedad, movimientos mediáticos y comerciales por parte de marcas como Fenty contribuyen al objetivo de normalizar la belleza del ser humano en todos sus aspectos.

Este factor incluido en la comercialización de los productos de Fenty, de acuerdo con Shannon Coyne, cofundadora de Blue Stock Advisors, ha sido uno de los elementos con mayor importancia para atribuir el posicionamiento positivo en el mercado de la línea de ropa.

El movimiento body-positive se encuentra en vigencia gracias a plataformas como Instragram, donde la gente usa el hashtag con el término para compartir imágenes de su encanto físico, a sabiendas de evidentes defectos, elemento el cual hace que cobre sentido la tendencia.

Anteriormente, la cantante se había pronunciado al respecto en una entrevista durante su estreno del Savage X Fenty Show Vol. 2

“La inclusión siempre ha sido parte de nuestra marca. Eso no es algo del “justo ahora”. Es triste que sea justo ahora para la mayoría de las marcas. Pero eso siempre ha sido lo que soy. Siempre ha sido mi forma de operar con todo lo que he hecho creativamente, ya sea maquillaje o lencería. Me emociona mucho ver que la gente es parte de mi marca”.