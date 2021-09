Mick Jagger recuerda a Charlie Watts como la piedra que unió a Rolling Stones; reanudan gira sin el baterista

The Rolling Stones acaban de celebrar en la localidad de Foxboro (EU.), en Massachusetts, el primer concierto de su gira de 2021, "No Filter Tour", y en el mismo no han podido dejar de recordar al que fuera su batería, Charlie Watts, fallecido hace solo unas semanas a los 80 años de edad.



"Es una noche un poco conmovedora para nosotros porque es nuestra primera gira en 59 años sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie y lo hacemos como banda y como amigos, dentro y fuera del escenario", dijo el vocalista de la formación, Mick Jagger, ante un público que estalló en aplausos, según recoge la prensa estadounidense.

Antes de iniciar la gira, el cantante ofreció una entrevista para la revista Vanity en donde resaltó la importancia de Watts al interior de los Stones. "Mantuvo a la banda unida durante tanto tiempo, musicalmente, porque él era la roca alrededor del cual se contruyó el resto. Pasamos muchos momentos maravillosos además de tocar música juntos", fueron las palabras de Jagger.

Reaundan gira sin Watts

El evento, que se celebró en su honor, fue organizado por el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, como un pequeño ensayo ante público de lo que será la inminente gira de "Sus Satánicas Majestades".



El concierto permitió disfrutar asimismo del debut con ellos a la batería del multiinstrumentista Steve Jordan, que es miembro de X-Pensive Winos, un proyecto paralelo del guitarrista de los Stones, Keith Richards.



Jordan hubo de incorporarse repentinamente a los ensayos de la gira, que arrancará oficialmente este próximo domingo en St. Louis (EU.), cuando Watts hubo de ser sometido a una operación de urgencia a principios de agosto y se informó que no podría participar en los conciertos. Solo unas semanas después, saltó la noticia de su fallecimiento en una clínica de Londres.



"No Filter Tour" será el primer periplo en vivo de The Rolling Stones en el que no participa el célebre batería, considerado uno de los mejores de la historia, desde que se uniera a la banda en 1963, en sustitución de Tony Chapman.