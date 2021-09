NETFLIX: Ésta es la MEJOR película de acción que se ESTRENA el 1 de octubre; su actor fue DARTH VADER

Los estrenos de Netflix nunca se detienen y cada que se acerca un fin de mes, los fans de la plataforma de streaming saben que vendrán series y películas nuevas desde el primer día del siguiente mes. Por esta razón, el mes de octubre comenzará con mucha intensidad de la mano de una película que ganó fans en todo el mundo y, en algunos casos, se consideró de culto por el tema que trató.

Esta cinta a estrenarse el próximo 1 de octubre será 'Jumper', protagonizada por Hayden Christensen, Rachel Bilson, Samuel L. Jackson y Jamie Bell. La misma, fue estrenada originalmente en 2008 y está basada en la novela homónima de Steven Gould. En su momento, estuvo dirigida por Doug Liman y contó con un presupuesto de 85 millones de dólares, recaudando la nada despreciable cantidad de 222 millones de dólares, casi el triple de lo invertido.

A pesar de esto y de que los fans esperaban una secuela de la cinta, ésta nunca llegó y quedó en el recuerdo que ahora Netflix traerá a tu pantalla.

¿De qué trata la película 'Jumper'?

David Rice (Hayden Christensen) es un joven que tiene el misterioso poder de teletransportarse a cualquier lugar del mundo, mismo con el que ha nacido. Por esta razón, será perseguido por una organización secreta cuya misión es acabar con todos aquellos que posean esta habilidad.

David siempre ha utilizado esta facultad para escapar de su pasado, incrementar su inmensa fortuna o conservar su independencia. Sin embargo, cuando conoce a Griffin, un exaltado trotamundos que tiene el mismo poder que él, descubre que no es un ser tan singular, sino que pertenece a un grupo de personas con anomalías genéticas ("los saltadores") que, además, nunca están a salvo.

De hecho, David ha sido identificado por una organización secreta cuya misión es matar a los "saltadores" y será víctima de una persecución sin tregua por todo el mundo.

¿Qué fue de Hayden Christensen y Rachel Bilson?

En ese entonces, Christensen contaba 27 años de edad y el estigma de haber dado vida a Anakin Skywalker / Darth Vader en Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002), Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (2004) y Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005), Cuando comenzó su andar en la famosa franquicia, apenas contaba con 20 años de edad.

Tras una serie de cintas que no obtuvieron tanto éxito, la excepción fue 'Jumper'. Sin embargo, no le valió lo suficiente para obtener reconocimiento por su trabajo actoral.

Lo que sí logró fue el amor, puesto que en 2006, mientras rodaba esta cinta en Roma, Italia, Hayden comenzó una relación con su coprotgonista Rachel Bilson, quien había destacado en TV con la serie 'The O. C.' la cual protagonizó de 2003 a 2007.

Tras la cinta con buena recaudación, la pareja mantuvo una relación que se hizo formal en mayo de 2014 cuando anunciaron que serían padres de su hija Briar Rose Christensen, la cual nació en octubre de ese año. Para 2017, la pareja se separó y ahora queda 'Jumper' para ver el recuerdo de su amor en Netflix.