Netflix está Jugando con Fuego en el TRAILER de la nueva temporada del reality erótico que conquistó la plataforma

Las apuestas por nuevos y atrevidos contenidos, continúan inundando a la plataforma número uno de entretenimiento por streaming, Netflix, quien a través de sus redes sociales, lanzó un nuevo trailer del reality erótico que conquistó a la plataforma, así es, hablamos de Jugando con Fuego Latino.

Estamos hablando de una nueva temporada de lo que sería todo lo contrario a lo que conocemos en Acapulco Shore, siendo este uno de los realities donde pondrán a prueba la abstinencia de 10 participantes, conformado por cinco galanes y cinco bellas mujeres a cambio de un premio que no querrás rechazar.

FOTO: ESPECIAL / YT NETFLIX

Abstenerse o pensar en cosas indebidas, jamás te haría millonario; sin embargo, en este reality, Jugando con Fuego ofrecerán a los participantes, la cantidad de 100 mil dólares o que son alrededor de poco más de dos millones de pesos mexicanos, a cambio de evitar cualquier práctica sexual donde tener intimidad nunca fue tan peligroso.

¡El reto de apagar la pasión!

Este reality consiste en que varios participantes deben enfrentar retos sobre cómo manejar su cuerpo ante los deseos carnales, los bajos instintos en el que cada que se rompan las reglas consecuencias serán terribles para cada participante que no logre asumir el desafío.

FOTO: ESPECIAL / YT NETFLIX

Así es, cada que alguien infrinja la única regla que es no tener intimidad o cualquier acto de índole sexual, el premio irá disminuyendo según la infracción que haya realizado cada concursante por estar... Jugando con Fuego.

Bajo el mismo esquema que se maneja Acapulco Shore, los nuevos inquilinos llegan a una mansión que está repleta de lujuria, donde en este reality, el alcohol, el baile y la fiesta, serán los peores enemigos de todos para poder controlar sus deseos más intensos por llevarse un jugoso premio.

No cabe duda que la demanda por este género es enorme y los usuarios, más allá de pedir alguna serie o película cómica, los usuarios solicitan este tipo de realities que alimenta la cosquilla morborbosa de los usuarios, robando la atención del público a plataformas que son igual de importantes como HBO Max, Amazon Prime Video, Paramount Plus, y la favorita de los niños, Disney Plus.

FOTO: ESPECIAL / YT NETFLIX

¿Quiénes participan en Jugando con Fuego LATINO?

Los participantes serán reunidos en un paraíso tropical, donde participarán solteros de México, como Zaira de la Morena, Dadvian Esparza y Joel Rojo, y de otras partes del mundo como de Argentina, Colombia y España.

Esta serie se estrenará el próximo 15 de septiembre y la plataforma soltará los primeros tres capítulos para conocer a los participantes donde se estará jugando todo por llevarse el gran premio a casa. ¿Lograrán ganar esta millonaria suma por abstenerse de lo que más desean?