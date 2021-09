Netas Divinas: Mariana Garza dice que hay cosas que no puede tolerar al hablar

En el programa de Netas Divinas que se transmitió éste miércoles 15 de septiembre, se recordó un momento muy especial en que las “Netas” Natalia Tellez, Daniela Magun y Paola Rojas se personificaron con modas de distintas épocas.

En dicho programa estuvieron también Jacqueline Bracamontes y Mariana Garza, en el cual además de llevar looks muy al estilo de cada época que les tocó vivir, trataron el tema la época que más les gustó y por qué.

Al respecto, la actriz y cantante, Mariana Garza, señaló que hay varias cosas que han trascendido con el paso del tiempo pero un punto muy importante que ella señaló es que la educación y el respeto es algo que debería mantenerse en la actualidad.

Una de las cosas muy distintas es el momento, todo lo que estamos, si estamos buscando que hacer y que no hacer.

Respeto y expresiones

La exTimbiriche dijo además que hay veces en que la sociedad actual normaliza ciertas acciones y expresiones hacia otros, sin importar la edad que haya de diferencia.

Lo que creo que ahora hace falta, a mi personalmente y lo que creo que puede funcionar para más personas es que en este momento en el que tenemos que estar revisando que está bien y que no, que normalizamos y que no debería ser, que empezó en esa época

Dijo además que el respeto es algo que quizá se ha perdido, al igual que ciertas expresiones y formas de dirigirse a los demás.

Todo el mundo le dice esto y el otro y no se ve como un falta de respeto [...] cómo intervenimos ahora en el momento que alguien está abusando de otra personas, como intervenir de forma que no genere discusión ni guerra, eso que está pasando no se debe hacer.

Aunque esta persona piense que es chiste y así no llevamos, no porque lo que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones vean que esto no es así así no nos podemos llevar. Es cuestión de respeto.



dhfm