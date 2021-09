¡Hazte a un lado THALÍA! SALMA Hayek recuerda todos los outfits que ha usado en el MET Gala: FOTOS

Fue en el año 1997 cuando Salma Hayek, en ese entonces una figura latina emergente en Hollywood, asistió por primera vez al MET Gala, ese evento anual también conocido como el "SuperBowl de la moda" donde los mejores diseñadores del mundo muestran sus creaciones con un fin filantrópico.

Este 2021, Salma volvió a estar presente en una gala que le sienta de maravilla, donde ha ido evolucionando en su estilo con el paso de los años, eso sí, siempre manteniendo constancia en los diseñadores que la han vestido y en cada outfit que porta como pocas mujeres pueden lograrlo.

Ante este recuerdo, la misma Salma Hayek compartió en sus redes sociales un recuerdo de cómo ha lucido esos vestidos en cada una de las galas que ha asistido en el MET.

¿Qué es el MET Gala y por qué es tan importante en el mundo de la moda?

La Gala del Met o la Costume Institute Gala es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.? Los fondos recaudados en la gala constituyen todo el presupuesto anual de Instituto del Vestido y, según se informa, en 2010 alcanzaron los 9 millones de dólares.

La fiesta es codirigida por Anna Wintour, editora de la revista Vogue, y unas personalidades honorarias que varían cada año con personalidades del mundo de la moda, el cine, espectáculo y más.

La Gala del Met se celebra desde 1948, dos años después de que el Instituto del Vestido se trasladara al Museo Metropolitano de Arte. Desde su concepción se decidió que la industria de moda americana sería responsable de crear el instituto y hacerse cargo de todo su presupuesto anual.

Fue así como Eleanor Lambert, publicista de moda, presidió el primer evento cuyos entradas costaban $50 dólares, un precio muy diferente a los $25 mil dólares que pagaron los asistentes a la velada en 2014.? A la primera gala, que tuvo lugar en el Rainbow Room del Rockefeller Center, se le llamó “La Fiesta del Año”.

Salma Hayek, latina destacada en MET Gala

Es verdad que no es la única latina que ha asistido al MET Gala. Sofía Vergara, Thalía en varias ocasiones y Eiza González este año, se han sumado al desfile de luminarias hispanas. Precisamente con Thalía, con quien se ha encontrado Salma, ha limado asperezas y convivido de la mejor forma, tomando en cuenta que cada una es una representante digna y poderosa del mundo artístico latino y, sobre todo, de México para el mundo.

En el recuerdo de las ocasiones que Salma pasó por el MET Gala, están los vestidos y diseñadores que le acompañaron. Para ello, ha contado con creaciones de Balenciaga ('Poiret: King of Fashion', 2007 y en ‘Rei Kawakubo: Comme des Garçons’, 2017), Alexander McQueen ('Alexander McQueen: Savage Beauty', 2011), Altuzarra ('Heavenly Bodies: Fashion and Catholic Imagination', 2018) o Gucci ('Camp: Notes on Fashion', 2019).

Salma Hayek "debutó" con un Versace

De todos los momentos especiales de Salma Hayek en el MET Gala, el primero le dejó una huella para siempre. Esto debido a que ese mítico vestido minimalista, muy adoc a la década de los años 90, que usó para su debut en el MET Gala, fue un regalo personal y dado en mano del mismísimo Gianni Versace.

Para esa gala de 1997, Salma acudió con un sensual vestido negro asimétrico con abertura lateral en la pierna izquierda hasta lo más alto del muslo. La tela usada fue seda y piel, de Atelier Versace, misma que destacó la silueta perfecta de Hayek. Usado sólo una vez para esa noche, Salma atesora ese regalo y el recuerdo de su amistad breve con Gianni Versace.