Mamá de Poncho De Nigris aclara comentarios que hizo sobre su nuera ¿suegra toxica?

Después de que Leticia Guajardo, madre de Poncho De Nigris comentara algunas fotografías de su hijo en las que enaltecía a su familia, en especial a su esposa, el influencer se enojó al igual que muchos de sus fans pues lo que escribió no eran buenos deseos.

Los seguidores de Poncho expresan que Guajardo se había pasado de “toxica" con lo que le había escrito a Marcela Mistral en redes sociales, es por eso que Leticia Guajardo utilizó su cuenta para expresar lo sucedido.

“A mí se me ocurrió tambien ponerle a Poncho que yo era su madre y un rollo así le puse y que si no me quería que tenía otros hijos, pero lo hice como show, pero él se prendió y la gente se prendió y no me bajan de toxica”, dijo.

Después agregó que hay personas muy malas e incluso los usuarios de Internet llegan a herir con sus palabras y había personas que han llegado a hablar mal de ella.

Esto no es nuevo pues en el pasado madre e hijo ya han tenido problemas, incluso en alguna ocasión, Poncho de Nigris contó que estaba distanciado de su mamá y esto había empezado cuando ella abrió su cuenta de Instagram en la que hace transmisiones en vivo, ya que mal de la familia de Poncho.

Leticia Guajardo tiene más de 169 mil seguidores solo en Instagram, muchas personas la siguen por su forma sincera de expresarse ante cuestionamientos de su vida personal y de sus hijos.