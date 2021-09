Mariana Echeverría sufre aparatosa caída tras hacer reto viral de TikTok obligada por Faisy

Mariana Echeverría informó que se lesionó el pie después de realizar un reto viral en TikTok durante su participación en el programa de Faisy. La conductora tuvo una aparatosa caída en la emisión en vivo que la llevó a la sala de urgencias.

La actriz asistió al programa 'Faisy Nights', que se transmite en Unicable. Durante su participación, la producción realizó un reto de internet llamado 'Milk Crate Challenge', en el cual se apila una columna de cajas de plástico y una persona tiene que caminar sobre ellas.

La titular de 'Me Caigo de Risa' se animó a hacer el challenge, sin ninguna protección. Al estar casi en la cima de la pirámide de cajas, Mariana Echeverría perdió el equilibrio y cayó desde una gran altura. A pesar de que en el suelo había un colchón, la famosa resultó severamente lastimada.

La esposa del portero del club América, Óscar Jiménez, dio a conocer que Faisy pensó que estaba bromeando, pero aclaró que efectivamente, la caída le ocasionó una lesión grave en la pierna.

“Estoy en el servicio médico por culpa de Faisy, ¿y quieren ver qué me pasó? Faisy pensaba que era broma, pero no, no me levanté", anunció la conductora en sus redes sociales.