Querida conductora de Hoy le revela a Faisy con quien no volvería a trabajar | VIDEO

Tanía Rincón es una de las conductoras más queridas en México, por lo que a lo largo de su trayectoria a trabajado con una gran cantidad de personas en las tres televisoras donde ha salido a cuadro. En esta ocasión fue de invitada, junto a Gerlandine Bazan, al programa de Faisy, “Faisy Nights”, donde jugaron ruleta y revelaron detalles que no habían contado antes.

Durante el programa para la cadena estadunidense, las invitadas junto a Faisy y Mariana Echeverría jugaron ruleta, donde tenían que elegir una pregunta y en caso de no querer responder tenía que comer el chile donde se detuviera la ruleta.

La última pregunta fue para las dos invitadas, donde tuvieron que revelar con qué excompañero no volvería a trabajar por tener algún tipo de problema con él o por su forma de ser. Tania no quería revelar el nombre, pero terminó por confirmar lo que dijo el conductor del programa nocturno.

¿Con quién no trabajaría Rincón?

Se tiene que recordar que Tanía comenzó su carrera en la televisión mexicana junto a Faisy en Fox Sports donde hacían Fox Sports México; posteriormente emigró a TV Azteca donde estuvo en Venga la Alegría, Azteca Deportes y el programa “Top Ten” y actualmente está en Televisa en “Hoy” y “Guerreros”.

La nacida en Michoacán no quería dar el nombre de la persona con la que no volvería a trabajar por “indeseable”, pero Faisy le ayudó al confirmar que en la cadena de deportes había varias personas difíciles de tratar y soltó la primera pista “uno que hablaba como argentino y no era argentino”.

Después de dicha pista, Tania confirmó y dijo que su nombre empezaba con la letra “C” y le pidió a él que lo dijera, a lo que Faisy completó diciendo “Se llamaba Charlie… bueno, no sé si llamaba Charlie o Carlos”.

Bazan y Echeverría querían que dieran el nombre completo, por lo que Rincón confirmó que se apellidaba como la cadena que les pagaba en ese momento y Faisy completó la frase diciendo “Charlie Fox”. Después de esto Tania dijo “Lo dijiste tú” y prefirieron cambiar el tema.