Consuelo Duval detesta este famoso deporte; descubre por qué

En el más reciente programa de Netas Divinas que conducen Paola Roja, Consuelo Duval, Daniela Magun y que estuvo como invitada Gloria Calzada, se trató el tema del boxeo y la influencia que tienen los deportes en ciertas personas.

Aunque dos de las Netas, Paola y Daniela, se caracterizaron como unas auténticas boxeadoras, Consuelo hizo una declaración muy importante, ello pese a que posteriormente sabía que tendrían también como invitada a la campeona Mariana Barby Juárez.

Consuelo Duval sabía que muchas personas seguro posiblemente no estarían de acuerdo con su declaración pero ella dijo que el box no le gustaba.

Piensen muy bien en lo que les voy a decir, porque no sé si se nos va a atacar terriblemente, pero a mi no me gusta el box.

La también conductora del programa “El Retador” hizo énfasis en que ella no le veía sentido a que en un deporte se golpeara a una persona hasta el momento de caer a la lona, pues el box solo es bueno cuando se hace como práctica.

Osea no entiendo de donde viene el deporte golpear a otra persona, osea si, si fuera entrenamiento pero ya después subirse al ring y de repente ma#$%& y que otra persona cae ahí, no le hallo el deporte.

Después de algunos argumentos por parte de las otras Netas, ella aún expresó que no le gustaba dicha disciplina olímpica.

Barby hace a cambiar a opinión a Consuelo

Posteriormente, al programa llegó como invitada, la boxeadora mexicana, Mariana Barby Juárez quien llegó a cambiar la forma de pensar de Consuelo, pues dijo que ha tenido que superar muchos obstáculos en su vida para llegar a donde ahora se encuentra.

Yo recuerdo que cuando regresé de Estados Unidos que vuelvo al boxeo después de mi nene, mi hija iba a cumplir un año, y regreso otra vez a pelear porque digo ¿qué hago para sacarla adelante?, yo tengo hacer algo para mantener a mi nena.

Posteriormente, Mariana Juárez dijo que en su familia, cuando ella era niña, tuvo que enfrentar algunos problemas familiares, además de la pérdida de su madre, los cuales se propuso superar, entre ellos se encuentran problemas de adicciones entre sus familiares.

Son parte de que si no cuidas tu familia que no entre cosas no tiene ni la menor idea de lo que vas a vivir, mi mamí ya está en el cielo y apenas pensaba, comencé ayudando a mis papás y hoy estoy terminando mi casa y me viene a la mente decir ‘yo quería que mi mamí viviera esas comodidades’.

Acotó además que algunas personas la han criticado por querer ganar igual el jalisciense, Saúl Canelo Álvarez, pero hizo énfasis en que lo que busca es que la mujer tenga su lugar en el deporte.

Yo vi que las mujeres merecemos ganar un buen sueldo, digno, [...] yo no me estoy comparando a Canelo yo no me estoy comparando a otros hombres en el boxeo, estoy simplemente abogando por mis compañeras.

Dijo que a pesar de que ha tenido algunos baches en su vida ella sabe que va a salir de esos y otros más, “por eso antes de juzgar a alguien hay que saber lo que está pasando”.

Tras esta declaración, Consuelo Duval, muy segura de sí misma dijo: “saben que amigas ya me gusta el box".

