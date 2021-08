Vicente Fernández se encuentra en terapia intensiva tras operación; familia revela detalles

Recientemente, se dio a conocer acerca del estado de salud del famoso cantante mexicano, Vicente Fernández, quien actualmente se encuentra en terapia intensiva tras someterse a una operación de emergencia tras sufrir una fuerte caída en su rancho el pasado viernes.

Este lunes, los familiares del famoso cantante, también conocido como “El Charro de Huentitán”, emitieron un comunicado a través del perfil de Instagram del cantante mexicano, en donde señalaron que estarían dando a conocer la información médica y el estado de salud de Fernández a través de estas publicaciones en su perfil.

Al respecto, comentaron que de acuerdo con los reportes médicos, Vicente Fernández se encuentra “grave pero estable”, como consecuencia del trauma por la caída que sufrió y que le generó un traumatismo raquimedular, a nivel de la columna cervical.

Además, en dicho comunicado señalaron que Fernández se encuentra con asistencia ventilatoria luego de la operación de emergencia a la que se sometió, por lo que se encuentra en el área médica de Terapia Intensiva.

“Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”, se lee en dicho comunicado.