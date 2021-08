Valentina Elizalde se reúne con su abuela, la madre de “El gallo de oro”

Valentina, hija de “El gallo de oro” subió a sus cuentas oficiales que visitó a Camila Valencia, madre de Valentín Elizalde, la joven hizo participes a sus seguidores del momento que vivió junto a su abuela.

En sus historias de Instagram la joven de 17 años compartió un video junto a la madre de Valentín Elizalde, “de chipilona con mi abuelita”, escribió, cabe señalar que hace unos meses se desató una controversia entre las hijas del famoso.

Durante la visita que le hizo a su abuela, Valentina también degustó una de las comidas preparadas por Doña Camila y la fotografía la publicó en redes sociales, dejando claro que disfruta mucho los momentos con su familia paterna.

Hace algunos meses Valeria y Gabriela dieron a conocer que demandarían a Camila Valencia por la herencia que les dejó su padre, que según ellas no les había sido otorgada, pero es Valentina la única que no estaba de acuerdo en esa decisión.

“Sobre la demanda que mis hermanas quieren entablar en contra de mi abuela Camila, me duele mucho que la estén demandando solo por dinero y propiedades. Mi abuela siempre nos dijo que ella nos iba a dar lo que nos tocara cuando se presentara el testamento, pero mis hermanas no estaban de acuerdo; mi abuela siempre nos trató con amor y nos dice las cosas como son. Me parece incorrecto que traicionen a mi padre solo por dinero”, comentó en un comunicado.

Cabe desatacar que Valentina continua con el legado de la dinastía Elizalde por lo que muy pronto dará a conocer el nuevo material en que ha trabajado durante varios meses, mismo del que ya dio un adelanto en plataformas digitales.